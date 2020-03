Municipales 2020 Maurice Gironcel, candidat à Ste-Suzanne: "Nous travaillons pour l’emporter dès le premier tour"

Maurice Gironcel plus que jamais en confiance. Le maire de Sainte-Suzanne, candidat à sa réélection, a présenté ce mardi à la presse les grandes lignes de son programme. Celui-ci s’inscrit dans la "continuité" de l’action entreprise ces six dernières années, avec une part de "renouveau" puisque les colistiers ont été renouvelés "à 75%" explique le maire sortant, qui assure l’emporter "dès le premier tour". Rien que ça.



Maurice Gironcel entend offrir à Sainte-Suzanne un "nouveau projet d’ensemble" axé autour de quatre priorités: relever le défi écologique, l’avenir des enfants de la commune, la préservation du bien vivre ensemble et enfin, un aménagement durable et solidaire du territoire.



Sur le premier point, Maurice Gironcel tient tout d’abord à rappeler que la commune est aujourd’hui un territoire "à énergie positive". "Nous avons 23 800 habitants au dernier recensement et produisons de l’électricité pour 35 000 habitants. Dès 2021, nous aurons de nouvelles éoliennes qui produiront quatre fois plus pour 45 000 habitants" se félicite l’édile sainte-suzannois, par ailleurs président du Sidélec. Sur la qualité de l’eau, deux unités de traitement de l’eau potable "seront livrées en mai/juin de cette année", poursuit Maurice Gironcel, qui salue par ailleurs les investissements faits sous sa dernière mandature. "Nous avons fait beaucoup d’investissements dans ce domaine et lors du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1er janvier à la Cinor, nous avons transféré un réseau avec un rendement de 78,1%, bien meilleur que ceux de Sainte-Marie et de Saint-Denis, avec une bonne santé financière". Autres engagements sur ce volet: la lutte contre l’errance animale (élargissement du dispositif expérimenté sur la commune avec un matériel d’endormissement pour la capture de chiens errants), une ville plus propre avec la construction d’une nouvelle déchetterie à Deux-Rives et d’un centre de valorisation multifilières en remplacement du centre d’enfouissement actuel, l’élargissement du dispositif de piège photographique contre les dépôts sauvages ou encore un éclairage public 100% solaire.



Création d'un "CCAS mobile"



Dans le domaine de l’éducation, outre la poursuite de la rénovation des écoles, la tête de liste "Ensemble, Sainte-Suzanne" promet la création d’un espace socio-éducatif et culturel sur le site de l’école Bauhinias, qui va voir ses missions évoluer avec le rajout de l’accompagnement scolaire, des ateliers d’éveil aux langues ou encore l’accueil de loisirs périscolaires et des activités sportives et intergénérationnelles. La nouvelle équipe souhaite également mettre en place un Plan éducatif global sur la commune tout comme un Plan Langue et Langues régionales de l’océan Indien. L’accès au numérique sera poursuivi avec le prolongement du dispositif École numérique innovante rurale (ENIR) et l’équipement de toutes les écoles en tableaux numériques.



Concernant le volet du bien vivre ensemble, Maurice Gironcel compte bien être dans la lignée "du travail effectué sur l’accompagnement et l’action sociale", avec tout d’abord la création d’un CCAS mobile qui se déplacera dans tous les quartiers de la commune, mais aussi l’ouverture "dès cette année" d’une "Maison de service" au Village Desprez. Cette dernière, qui intégrera l’épicerie sociale 4 Épices, regroupera en un seul lieu aussi bien le CCAS, la CAF, le Pôle emploi, le point d’accès aux droits et d’autres services pour mieux accompagner la population. Un Point Information Jeunesse sera également créé et animé par le Comité Jeunes de Sainte-Suzanne et les dispositifs de portage de repas à domicile et de taxi social seront étendus.



"On dit toujours que copier c'est zéro"



Enfin, dans le domaine de l’aménagement du territoire, Maurice Gironcel veut faire du site du Bocage le "poumon touristique" de Sainte-Suzanne via l’installation de nouveaux mobiliers, aires de jeux ou d’espaces de restauration. Concernant les transports, le maire-candidat demande la gratuité des transports en commun sur le territoire de la Cinor et se positionne pour la création d’un réseau ferroviaire entre Saint-Benoît et Saint-Denis, rappelant que les financements "existent pour deux projets, TAO et Run Rail" dans le chef-lieu. "Avec ce milliard d’euros, nous proposons un seul réseau ferroviaire de Saint-Benoît à Saint-Denis en passant par Sainte-Suzanne", maintient le vice-président de la Cinor. Une intercommunalité que Maurice Gironcel souhaite voir revenir à une présidence tournante, qui par le passé "a montré son efficacité et a permis de sortir de nombreux projets". "Depuis 2014 avec l’arrêt de la présidence tournante à la Cinor, des projets de Sainte-Suzanne ont été mis de côté", assure-t-il, demandant le retour "d’une gouvernance partagée et solidaire" à travers la mise en place d’un Plan pluriannuel d’investissement qui financera les projets des trois communes membres de la Cinor (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne). Concernant un des gros points noirs de Sainte-Suzanne, à savoir les risques d’inondations, les travaux en cours sur les berges de la Rivière Saint-Jean au niveau du chemin Gonzagues "vont se poursuivre à hauteur du chemin Balbine, allée des Joncs et chemin François Coupou". Si la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations » est désormais une compétence intercommunale, Maurice Gironcel veut malgré tout accompagner la Cinor sur la mise en oeuvre des actions prévues au Plan d’actions et de prévention contre les inondations (PAPI). Celui-ci prévoit notamment la lutte contre les inondations du quartier Jacques Cargot et du centre-ville, la protection des lieux habités en berge gauche de la Rivière Saint-Jean entre Commune Bègue et Quartier-Français ou encore la protection du secteur de La Marine par l’endiguement du ruisseau Foutaque.



"Nous ne sous-estimons personne, mais travaillons pour l’emporter dès le premier tour. Nous avons une équipe renouvelée à 75% à l’image de la population de Sainte-Suzanne, qui laisse la place à la jeunesse et à une nouvelle génération", lance Maurice Gironcel, qui brigue un troisième mandat (1993-2009 et 2012 à aujourd’hui) à la tête de la dernière commune PCR de l’île. Il assure par ailleurs que les programmes de ses adversaires sont des "copies conformes à la nôtre". "On dit toujours que copier c’est zéro", conclut-il. Samuel Irlepenne Lu 290 fois Samuel Irlepenne Passionné d'histoire et de géopolitique, travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > André Thien Ah Koon : "Aujourd’hui, la commune a les moyens d’investir et de réaliser les grands projets" 56 candidats aux municipales ont signé le pacte diabète