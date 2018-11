Gilets Jaunes Maurice Gironcel : "Pour une Réunion responsable et solidaire" Le maire et conseiller départemental de Sainte-Suzanne s'exprime suite à la rencontre des élus des Outre-Mer au Sénat en présence de la Ministre des Outre-mer lundi. Réunion pendant laquelle il est intervenu sur la situation de crise sans précédent que connaît La Réunion depuis quelques jours :

Cette situation n’est que la conséquence de l’addition de mesures prises par les différents Gouvernements successifs depuis des années et qui se sont révélées totalement inadaptées au contexte réunionnais, qui a été justement qualifié de « hors normes ».



En effet, notre île en plus de connaître des retards très importants en matière d’équipements, souffre d’inégalités les plus criantes de toute la République Française.



Dans ces conditions, il est tout à fait légitime que le « ras le bol » de la population s’exprime par le biais du mouvement pacifique des « gilets jaunes ».



J’ai pris connaissance, dès mon retour ce mercredi, des propositions qui ont pu émerger tant des « Gilets jaunes » sur les différents points de blocage que des forces vives et des élus du territoire. Je salue également l’initiative du « Mouvement citoyen – Vivre ensemble Réunionnais » et la prise de position de l’évêque de La Réunion qui nous invite tous à travailler ensemble.



Ces propositions, vont dans le sens d’un intérêt commun, celui d’améliorer le quotidien des Réunionnais et de permettre le développement durable et solidaire de La Réunion.



Face à l’urgence de la situation, des mesures exceptionnelles peuvent être prises rapidement.



Cette même urgence doit nous conduire à réunir dans les meilleurs délais, l’ensemble des acteurs politiques, associatifs, socio-économiques, y compris les gilets jaunes, autour d’une conférence territoriale afin de définir tous ensemble un projet global et cohérent pour l’avenir de La Réunion.



C’est ensemble et en prenant nos responsabilités que nous pourrons garantir l’avenir de La Réunion et notre vivre ensemble Réunionnais.



Maurice Gironcel

Maurice Gironcel

Maire et Conseiller Départemental de Sainte-Suzanne





