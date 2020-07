Revenir à la Rubrique CINOR Maurice Gironcel: "Nous avons des atouts, des talents et des potentialités Elu le vendredi 10 juillet 2020 à la présidence de la Cinor, Maurice Gironcel a appelé au rassemblement, le plus large possible, pour définir ensemble un projet Réunionnais à porter au plus haut sommet de l’Etat. "Nous avons des atouts, des talents et des potentialités", a souligné le premier édile de Sainte-Suzanne.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance en me confiant les responsabilités qui sont aujourd’hui les miennes en tant que Président de la Cinor et dont, je mesure grandement les enjeux et les défis.



C’est une grande responsabilité que je souhaite partager avec chacune et chacun d’entre vous.

Je sais pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi.



Portée par nos valeurs communes, je sais que l’intercommunalité permet de multiplier les forces et d’unir nos énergies. Faisons-en sorte d’accomplir sereinement cette mission.



Je souhaite que l’on retrouve dans notre intercommunalité une gouvernance partagée et apaisée.

Je souhaite que nous travaillions ensemble, de manière constructive, dans le respect total de chacun et des prérogatives de nos communes.



Améliorer la vie de nos populations. Nous le ferons en tenant compte des réalités, des potentialités et des contraintes de nos territoires communaux respectifs pour améliorer la vie de nos populations.



La crise sanitaire qui nous a frappé et les tensions à venir sur le plan économique, social et environnemental doivent nous inciter à agir tous ensemble pour l’avenir.

Je souhaite que nous nous mobilisions davantage pour retrouver une certaine forme de sérénité et d’enthousiasme dans notre quotidien.



Les projets de développement et d’aménagement doivent être fondés sur des valeurs d’égalité et de complémentarité avec un double objectif : l’épanouissement et l’émancipation de nos populations et le respect de notre environnement.



​ Un projet intercommunal ambitieux, innovant et transparent en associant les citoyens Les chantiers ne manquent pas :

- retrouver le leadership économique du Nord ;

- optimiser l’organisation des transports collectifs et des déplacements ;

- amplifier la dynamique culturelle ;

- améliorer le réseau d’eau et d’assainissement ;

- sécuriser nos populations et améliorer notre cadre de vie ;



C’est le moment d’aborder, ensemble le projet intercommunal de manière ambitieuse, innovante et transparente. Tout cela ne pourra se faire qu’avec la concertation de tous … Et je suis certain que les débats seront particulièrement animés et passionnés.



Le territoire de la CINOR est le creuset d’un formidable potentiel humain et d’idées. Fervent défenseur de la richesse de chacune et chacun d’entre nous, je souhaite mener une action intercommunale avec l’ensemble des forces vives du territoire.



La CINOR possède un exceptionnel gisement d’énergies humaines et de compétences que nous devons mobiliser au quotidien.



Notre intercommunalité doit mener une véritable politique de revalorisation de son personnel, tout échelon confondu, en lui permettant de participer pleinement au projet commun, en privilégiant la formation, l’information et le dialogue.

Les organisations syndicales y prendront, bien sûr, toute leur place.



Les citoyens sont les premiers contributeurs du projet intercommunal. Nous souhaitons les associer pleinement dans une démarche de « démocratie participative » à l’image de ce qui se fait déjà dans les communes aujourd’hui.

S'ouvrir aux autres intercommunalités et à l'océan indien Tout naturellement, la concertation ne doit pas s’arrêter aux frontières intercommunales mais doit s’étendre à l’échelle de l’île.

Ainsi, des réflexions en concertation avec les quatre autres intercommunalités réunionnaises, les syndicats intercommunaux, le Département, la Région Réunion et l’Etat doivent être privilégiées pour avancer ensemble et de manière complémentaire.



Le Nord de La Réunion doit également briller en tant que pôle d’excellence en stimulant les échanges avec les pays voisins de l’océan Indien dans une démarche de co-développement régional.



Nous avons des atouts, des talents et des potentialités. La Réunion est une Terre d’ambition et d’innovation et nous avons tous une responsabilité.



C’est pourquoi j’en appelle au rassemblement, le plus large possible, pour définir tous ensemble un projet Réunionnais que nous devons porter au plus haut sommet de l’Etat.



Encore une fois, merci à toutes et tous pour votre confiance.



C’est donc dans une logique « d’entente de projets » et de « dynamique collective » que nous ouvrons cette nouvelle ère intercommunale !

Le nouveau bureau communautaire:

Président: Maurice Gironcel (Sainte-Suzanne)

1er vice-président : Jacques Lowinsky (Saint-Denis)

2e vice-président : Richard Nirlo (Sainte-Marie)

3e vice-président : Gilbert Annette (Saint-Denis)

4e vice-président : Didier Gopal (Sainte-Marie)

5e vice-président : Marcel Pony (Sainte-Suzanne)

6e vice-présidente : Brigitte Adame (Saint-Denis)

7e vice-président : Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis)

8e vice-président : Hermann Sambenoun (Sainte-Suzanne)

9 vice-présidente : Geneviève Bommalais (Saint-Denis)

10 vice-président : Erick Fontaine (Saint-Denis)

11 vice-président : Mario Lechat (Sainte-Marie)

12e vice-présidente : Audrey Belim (Saint-Denis)

13 vice-président : Benjamin Thomas (Saint-Denis)

14 vice-présidente : Marlène Rodier (Sainte-Marie)

15e vice-présidente : Julie Pontalba (Saint-Denis)





Les délégués communautaires

Sainte-Suzanne:

> Ramata Touré (Sainte-Suzanne), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne), Hubert Illan (Sainte-Suzanne),

Valérie Manciet (Sainte-Suzanne), Serge Alpou (Sainte-Suzanne), Marie Andrée Mahomed-Issop (Sainte-Suzanne)

> Alexandre Laï-Kane-Cheong (Sainte-Suzanne), Anaïs Singabrayen (Sainte-Suzanne)

> Daniel Alamélou (Sainte-Suzanne)



Sainte-Marie:

> Sylvie Billaud (Sainte-Marie), Rémy Lagourgue (Sainte-Marie), Marie-Line Soubadou (Sainte-Marie), Corine Gauvin (Sainte-Marie), James Clain (Sainte-Marie), Eloïse Nauche (Sainte-Marie)

André M'Voulama (Sainte-Marie), Nicole Fahin (Sainte-Marie)

Daniel Jatob (Sainte-Marie), Marie-Corine Thomas (Sainte-Marie), Stéphane Péroumal-Thévanin (Sainte-Marie)

> Maillot Gérald (Sainte-Marie), Sitouze Céline (Sainte-Marie), Annette Christian(Sainte-Marie)

Valérie Gravier (Sainte-Marie)



Saint-Denis:

> Ericka Bareigts (Saint-Denis), Jean-François Hoareau (Saint-Denis), Monique Orphé (Saint-Denis), I Ibrahim (Dindar Saint-Denis),Gérard Françoise (Saint-Denis), Karel Magamootoo (Saint-Denis), David Belda (Saint-Denis), Joëlle Raharinosy (Saint-Denis), Virgile Kichenin (Saint-Denis), Fernande Anilha (Saint-Denis), Mathieu Raffini (Saint-Denis), Véronique Pounoussamy (Saint-Denis), Dominique Turpin (Saint-Denis), Aurélie Médéa (Saint-Denis), François Javel (Saint-Denis), Julie Lallemand (Saint-Denis), Yassine Mangrolia (Saint-Denis) > Didier Robert (Saint-Denis), Corinne Babef (Saint-Denis), Haroun Gany (Saint-Denis), Nadia Ramassamy (Saint-Denis), Alain Zaneguy (Saint-Denis), Noëla Médéa (Saint-Denis)





Maurice Gironcel a été élu au 1er tour avec une confortable majorité de 54 voix devant Alexandre Lai-Kane-Cheong 8 voix et 2 blancs.





