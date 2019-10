Maurice : Deux mules Malawites arrêtées avec de l'héroïne valant Rs 13.2 millions

Deux Malawites arrivés à Maurice le 23 septembre sur un vol en provenance d’Afrique du Sud, ont été interpellés par la brigade de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS).Hakim Napwanga et sa concubine Alinafe Promise Tsamwa ont avoué transporter de la drogue dans leur estomac. Conduits à l’hôpital de Rose-Belle, ils ont purgé 65 boulettes de 883.79 grammes d’héroïne d'une valeur de Rs 13 256 850.