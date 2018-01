A la Une .. Maurice: Deux chiens sauvagement agressés à coup de sabre L’île Maurice fait également face à un problème généralisé de maltraitance animale. Une agression au sabre contre deux chiens en témoigne, quelques jours avant Noël.





Le 23 décembre, ils ont été laissés pour morts, gisants avec des entailles profondes à la tête, au museau et aux pattes dans une mare de sang. Leur crime? Avoir dérangé le voisin de Karan, le propriétaire des deux chiens.



"Il n’a pas supporté que mes chiens aboient à son passage"



L’agresseur présumé, Nikhil Aumeer âgé de 27 ans réside à Triolet à Maurice. "Il n’a pas supporté que mes chiens aboient à son passage. Ce sont mes parents, alertés par les cris de détresse de mes chiens qui sont intervenus. Fou de rage, il a alors saccagé ma maison" relate Karan dans l’Express de Maurice.



L’homme, prévenu, quitte alors son lieu de travail précipitamment pour secourir ses deux chiens. Les croyant morts vu l’étendue de leurs blessures, Karan les enveloppe dans sa chemise pour les conduire chez le vétérinaire.



Blacky a dû subir une opération chirurgicale de 5 heures. Il souffrait de blessures ouvertes, larges et profondes au niveau de la colonne vertébrale et des pattes. Son système respiratoire et sa mâchoire étaient fracturés.



Aujourd’hui, les deux chiens se remettent de leurs blessures. Nikhil Aumeer, connu pour son comportement violent, a été placé en détention provisoire.



Mais les images des deux chiens ont provoqué la colère des internautes et



À Maurice, la loi condamne toute personne ayant volontairement blessé ou estropié un animal d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et d’une amende qui n’excèdera pas 10.000 Rs (soit 250 euros). Les photos font peine à voir. Deux chien, Blacky et Dipsy ont été victimes d’un voisin au comportement sauvagement violent.Le 23 décembre, ils ont été laissés pour morts, gisants avec des entailles profondes à la tête, au museau et aux pattes dans une mare de sang. Leur crime? Avoir dérangé le voisin de Karan, le propriétaire des deux chiens.L’agresseur présumé, Nikhil Aumeer âgé de 27 ans réside à Triolet à Maurice. "Il n’a pas supporté que mes chiens aboient à son passage. Ce sont mes parents, alertés par les cris de détresse de mes chiens qui sont intervenus. Fou de rage, il a alors saccagé ma maison" relate Karan dans l’Express de Maurice.L’homme, prévenu, quitte alors son lieu de travail précipitamment pour secourir ses deux chiens. Les croyant morts vu l’étendue de leurs blessures, Karan les enveloppe dans sa chemise pour les conduire chez le vétérinaire.Blacky a dû subir une opération chirurgicale de 5 heures. Il souffrait de blessures ouvertes, larges et profondes au niveau de la colonne vertébrale et des pattes. Son système respiratoire et sa mâchoire étaient fracturés.Aujourd’hui, les deux chiens se remettent de leurs blessures. Nikhil Aumeer, connu pour son comportement violent, a été placé en détention provisoire.Mais les images des deux chiens ont provoqué la colère des internautes et une pétition signée #justiceforblacky circule sur la toile . Un support qui a permis au jeune propriétaire des chiens de payer pour les soins vétérinaires.À Maurice, la loi condamne toute personne ayant volontairement blessé ou estropié un animal d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et d’une amende qui n’excèdera pas 10.000 Rs (soit 250 euros).



Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 395 fois





Dans la même rubrique : < > La vigilance forte houle reconduite jusqu'à demain matin Ava stationnaire à 645 km de la Réunion