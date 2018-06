A la Une . Maurice : Des princes saoudiens font la fête en compagnie d'une cinquantaine de mannequins

Showkutally Soodhun , qui avait été contraint de démissionner l'an dernier après avoir proféré des menaces de mort contre Xavier Duval, a affirmé ce dimanche, en présence d'un parterre d'invités et du Premier ministre, qu'il n'y avait jamais eu de visite de princes arabes à Maurice.



Pas de chance pour lui. , début juin 2014, à quelques jours du début du mois de ramadan, une vingtaine de princes arabes venus d'Arabie Saoudite avaient réquisitionné trois hôtels mauriciens, parmi les plus chers, pendant une dizaine de dix jours.







Il est vrai que ces vacances avaient été un peu spéciales. Les princes saoudiens avaient fait venir une cinquantaine de mannequins pour agrémenter leurs nuits. Et on dit même qu'ils se sont offert des concerts privés de la chanteuse Jennifer Lopez et du DJ français David Guetta.



Au total, un séjour qui a coûté plusieurs millions de dollars. Pour ce prix, les bouteilles de champagne et de vin de grand cru étaient comprises dans la note. Une chance...



