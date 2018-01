Maurice : Des pluies torrentielles provoquent d'importantes inondations dans plusieurs régions

De fortes intempéries ont frappé l'île Soeur hier et ce matin, causant d'importantes inondations dans plusieurs régions, notamment dans le centre et le sud du pays. L'alerte a été levée aujourd'hui à 10h.La ville Beau-Bassin a été particulièrement arrosée par ces précipitations avec plus de 123 mm de pluie, suivie d'Albion (120,6 mm) et le Champ-de-Mars (112 mm). Ainsi, il n'était pas rare de voir plusieurs localités être complètement submergées par de l'eau boueuse, "rendant impraticables plusieurs routes", expliquent nos confrères de lexpress.mu À Vallée-Pitot, où plus de 100 mm de pluies ont été enregistrées, les habitants ont été sommés d'évacuer les lieux poursuit le média mauricien, qui rappellent par ailleurs que cette région "est sujette à des glissements de terrain à chaque grosse averse".