Maurice: Découverte de cas de grippe H1N1 et H3N2

Des cas de grippe H1N1 et H3N2 (souche B) ont été répertoriés à Maurice.



Selon le Dr Fazil Kodaboccus, du ministère de la Santé, dont les propos sont rapportés par le site DéfiMédia, ces virus peuvent être dangereux, voire fatals, pour certaines personnes : les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans, les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques.

Ces personnes doivent se faire vacciner contre la grippe au plus vite.