A la Une ... Maurice Cerisola est décédé Le capitaine d’industrie Maurice Cérisola est décédé ce samedi 28 mars à l’âge de 77 ans. Maurice Cerisola est né le 19 juillet 1942 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe mais gagne dès l’âge de 12 ans la France métropolitaine avec ses parents. Après une école d’ingénieur à Toulouse, il se lance dans une carrière tournée vers le secteur de l’agro-alimentaire. C’est en 1993 qu’il pose ses valises à La Réunion d’où il pilotera la destinée de l’entreprise Crête d’Or en tant que directeur général. Le chef d’entreprise s’impliquera en faveur de l’économie réunionnaise au sein de l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) dont il sera président de 1999 à 2011.

La première réaction émane de Michel Fontaine :



"Nous venons d’apprendre le décès de Maurice Cerisola, Cet ingénieur qui dirigea la société Crête d’Or. Il était une figure du monde économique de La Réunion, il multiplia ses responsabilités au sein de divers organismes et autres conseils d’administration dont il présida aux destinées de certains d’entre eux.



De nombreuses distinctions et décorations lui furent décernées, c’est incontestablement un homme d’action et d’envergure que perd La Réunion. Engagé dans le monde associatif, il milita inlassablement pour le développement industriel de La Réunion.



L’Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture :



"Le Président de l’Aripa se dit attristé par la nouvelle de la disparition de Maurice Cerisola. « C’est un bâtisseur et un défenseur de La Réunion qui nous quitte et qui manquera à tous les secteurs de production locale de notre île ». Maurice Cerisola a beaucoup oeuvré de tout temps, mais principalement en 2009 pour que la pêche réunionnaise trouve sa voie en encourageant et en appuyant la construction interprofessionnelle. Le Président de l’Aripa présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches."





LA FEDOM s'exprime dans un tweet :

#MauriceCerisola.Ns perdons un grand capitaine d'industrie, ardent défenseur de la #ProductionLocale et de l'#EconomieBleue.La Fedom perd aussi un de ses membres les +actifs, qui avait pour devise "Jouer Collectif".Le Pdt @LA_FEDOM adresse ses sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/bPbgoeb4VL — Fédération des Entreprises des Outre-Mer (FEDOM) (@LA_FEDOM) March 28, 2020

Fabrice Thibier, conseiller ministériel auprès de Annick Girardin, salue également sa mémoire:



Il nous disait de jouer groupés



C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Maurice Cérisola. Sa mémoire mérite d'être saluée, en gardant la tête haute. Maurice a toujours su nous fédérer autour d'un projet simple : faire de La Réunion un territoire d'amitié et de progrès.



Que ce soit comme industriel pionnier à La Réunion, comme lobbyiste hors pair de la cause réunionnaise à Paris ou à Bruxelles, ou comme « sage » à l'écoute et toujours bienveillant pour les initiatives locales, il a su je crois marquer durablement notre île. De lui je retiendrai trois combats : celui de la production locale bien évidemment, celui de l'ouverture sur l'économie bleue et celui moins visible pour la réinsertion de ceux mis au ban de la société.



Nous traversons tous une période difficile qui ne nous permettra même pas de nous rassembler en sa mémoire, pourtant une expression me vient quand je pense à lui : jouons groupés ! Ce sont ses mots, ceux que « l'homme de la rue » dont il se faisait volontiers l'avocat souhaite entendre de nous tous en cette période !



Une pensée émue et sincères pour son épouse, ses enfants et ses proches à qui j'adresse mes condoléances et mon respect amical.



Daniel Moreau, président de l'Association pour le Développement de Industriel de La Réunion (ADIR) :



Avec la disparition de Maurice Cerisola c'est une personnalité passionnée pour la Réunion, son développement économique et sa production locale, qui nous quitte. Son engagement a été total dans toutes les responsabilités qu'il a assumées, en particulier en tant Président de l'ADIR mais aussi comme Directeur Général de l'entreprise Crête d'Or et plus récemment Président de l'IAE et du Cluster Maritime de notre Ile. On retiendra de lui sa célèbre phrase "jouons groupés" plus que jamais d'actualité pour notre territoire. Merci Maurice pour ton engagement sans faille pour La Réunion Nous assurons à son épouse et à tous ses proches notre profonde compassion et leur adressons nos sincères condoléances



Didier Robert, président de région :



C'est avec émotion et tristesse que j'apprends la disparition de Maurice Cérisola, un véritable bâtisseur de la société réunionnaise. Pendant plusieurs décennies il a su imprimer et imposer un modèle vertueux de gestion économique qui aura inspiré nombre de chefs d'entreprises sur l'île.



Que ce soit en tant que dirigeant de la société Crête d'or, président de l'ADIR au début des années 2000, ou encore président de la Réunion Economique, sa principale préoccupation a toujours été le plein emploi pour les Réunionnais, et le rayonnement du savoir-faire des entreprises locales.



Particulièrement actif au sein de Grand Port Maritime, il a oeuvré pour que le port devienne un hub maritime de premier ordre tout en valorisant et développant les métiers de la mer. Très impliqué dans le Cluster maritime, il a travaillé étroitement avec la collectivité régionale pour la mise en place du Pôle mer-institut Bleu. La mise en place d'un Lycée de la mer, étant pour lui un outil indispensable pour l'apprentissage dans la filière pêche.



Au fil des ans, Maurice Cérisola était devenu un conseiller précieux et de référence. Son nom restera longtemps gravé dans l'histoire économique de La Réunion. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses proches".



Maurice Gironcel, Maire de Sainte-Suzanne :



Maurice Cerisola s'est éteint ce soir. Il était un grand défenseur de l'économie Réunionnaise.

Nous avons eu de nombreuses fois l'occasion de travailler ensemble.



C'était un homme investi, un industriel engagé. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.



Les circonstances ne nous permettront pas de lui rendre un dernier hommage, l'hommage qu'il mérite. Nous l'accompagnerons donc par nos pensées, et je suis convaincu que nous serons très nombreux à penser à ce Réunionnais de l'économie.



Le MEDEF Réunion et son Conseil d’Administration saluent la mémoire d’un visionnaire attaché à La Réunion, son île de coeur :



Nous venons d’apprendre la disparition brutale de Maurice Cerisola.



Ingénieur de formation, il débarque à la Réunion en 1993 pour prendre les destinées de CRETE D’OR. Durant toutes ces années écoulées, il sera impliqué dans la vie économique de son territoire. Tour à tour, président de l’ADIR puis de Réunion Economique et plus récemment du Cluster maritime, il aura été le défenseur acharné à la Réunion et à Paris d’un développement endogène de l’île.



Personnage hors du commun, visionnaire, téméraire, et profondément impliqué dans notre territoire, il aura marqué le monde économique par sa capacité à fédérer. En effet Maurice Cerisola aura été le fervent défenseur d’une intelligence collective pour développer notre territoire. Son cri de guerre célèbre "Jouons groupés" restera à jamais dans nos mémoires.



Par son action territoriale, il est un exemple que nous devons suivre. Le Président du MEDEF Réunion et son Conseil d’Administration adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches et saluent la mémoire d’un grand capitaine d’industrie attaché à son île de cœur.



Olivier Hoarau, maire du Port :



C’est avec tristesse que j’apprends ce soir la disparition de Maurice Cerisola à l’âge de 77 ans. C’était un bâtisseur. Un chef d’entreprise qui a su allier réussite réunionnaise et insertion.



Il avait pendant 10 ans présidé aux destinées de l’Association pour le Développement Industriel de la Réunion « ADIR » dont le siège est installé sur le territoire du Port.



Nous avions eu l’occasion d’échanger dans le cadre de la création d’un cluster maritime à la Réunion. Nous partagions cette volonté de faire de la formation de nos jeunes Réunionnais et Portois : une priorité. C’est en cela que nous avions largement soutenu, ensemble, l’École d’Apprentissage Maritime. Il s’était toujours prononcé favorablement à ma proposition de création d’un lycée de la mer au Port.



Je me souviens d’un homme qui a su montrer l’exemple par son engagement associatif notamment lors de ses visites régulières des prisons. Il était toujours volontaire pour participer à la réinsertion par le travail.



C’était un Homme de valeurs. A ses proches, à ses amis, aux entrepreneurs qui l’ont largement côtoyé, je veux présenter mes sincères condoléances.



Pascal Picard, directeur de l'IAE Réunion :



C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de Maurice Cérisola. Mes pensées vont vers son épouse, ses enfants et petits-enfants.



Maurice Cérisola était un pilier de l'économie locale et un fervent défenseur des entreprises réunionnaises. Fort de son investissement dans le monde industriel et économique, il a consacré une grande partie de son énergie débordante à agir pour le monde de la formation.



Il avait comme conviction forte que le développement de notre territoire passait inévitablement par la formation de "nos jeunes ». Ainsi il nous a accompagné pendant 22 années dans notre mission de formation des cadres et des managers afin « de préparer la réunion de demain ».



Il n'avait de cesse de nous rappeler la place importante que doivent avoir les entreprises au sein de notre école et n'a cessé d'œuvrer pour rapprocher le monde universitaire du monde économique.



Toute l'équipe de l'IAE est aujourd'hui en deuil. La disparition de Maurice Cérisola laissera un grand vide dans nos cœurs et au sein de notre école. Il restera dans nos mémoires comme une figure paternelle avec sa force de caractère, son franc-parler et son courage.



Merci Maurice pour ton engagement infaillible à nos côtés toutes ces longues années.



Pascal Thiaw Kine, président du groupe Excellence E.Leclerc la Réunion :



C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends la disparition d'un ami et compagnon en la personne de Maurice Cerisola. Mes pensées vont vers Marie Pascale et leurs enfants, et je leur adresse mes sincères condoléances.



La Réunion perd un de ces piliers, un homme d'une rare générosité qui lui a donné sans compter depuis que son destin l'a porté vers notre île.



Nos chemins se sont croisés à l'interprofession de la volaille (ARIV), à l'ADIR, mais aussi à la Réunion économique dont il a été le premier premier Président.



Infatigable, il a aussi donné à la jeunesse réunionnaise en faisant le lien entre le monde des entreprises et l'IAE (institut d'administration des entreprises).



Le monde de la mer était aussi un univers auquel il aura apposé son empreinte pour les générations futures.



Maurice, tu vas beaucoup nous manquer. Je garderai en mémoire ton humanisme et tes talents de rassembleur de toutes celles et ceux qui aiment La Réunion. Et tes discours aussi, notamment celui que tu as improvisé à Bruxelles, où nous avions failli nous étouffer de rire.



Bon vent, cher camarade, vers le bonheur éternel auprès du Seigneur.



David Lorion, député de La Réunion :



C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre le décès de M. Maurice Cerisola. Comme tous les réunionnais, je perds aujourd’hui un ami pour lequel j’éprouve un immense respect et beaucoup de reconnaissance.



Respect et reconnaissance notamment pour ce qu’il a fait durant toute sa vie en faveur du développement économique de notre île. Entrepreneur dans l’âme, il a notamment initié et accompagné la société Crête d’or à l’Etang Salé jusqu’à sa retraite. Il fut un grand président de l’ADIR durant treize ans, reconnu par ses pairs, défenseur inlassable du développement industriel de notre île. Ce besoin d’entreprendre était l’une de ses principales préoccupations qui l’a amené à continuer cet engagement au sein du monde associatif.



J’avais de l’admiration pour ses grandes qualités humaines, son écoute, son sens de l’engagement et de l’amitié. Bienveillant, il prodiguait toujours de judicieux conseils nés de sa longue expérience de la vie économique.



Récemment encore, lors de nos dernières rencontres, il m’avait fait part de ses nouveaux projets et réflexions qu’il ne manquait jamais de défendre avec l’ardente passion qui était la sienne notamment quand il s’agissait de la place de La Réunion dans l’Océan indien et dans la France. C’est une importante figure de notre île qui disparait.



Je tiens à adresser mes plus tristes condoléances à l’ensemble de sa famille, à tous ses amis et aux entrepreneurs de La Réunion et à leur témoigner tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Adieu Momo.





Jean-Claude Lacouture, Maire de L'Etang-Salé :



Maurice Cerisola a marqué de son empreinte le développement économique de L'Etang-Salé.



Capitaine d'industrie, il a toujours milité pour la création de filières de production locale. Le monde économique réunionnais pleure sa disparition. Le Conseil Municipal de L'Etang-Salé se joint à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à sa famille.





Farid Mangrolia, référent La République En Marche ! :



C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Maurice Cérisola. Il a beaucoup oeuvré pour l’industrie réunionnaise et à donné de son temps et de son énergie en dirigeant l’ADIR et en président l’IAE.



Nous perdons aujourd’hui un homme qui a participé pendant des décennies au développement économique de notre ile. Maurice Cérisola était un visionnaire et un conquérant.



A toute sa famille et à ses proches, je présente mes sincères condoléances.



Michel Dennemont, sénateur de La Réunion :



C’est avec une profonde tristesse que La Réunion vient d’apprendre la disparition de Maurice Cérisola. C’est une personnalité du monde économique de notre département qui disparait. Maurice Cérisola était un bâtisseur, un entrepreneur du monde de l’industrie qui a pendant 10 ans présidé l’ADIR, Association pour le Développement industriel de La Réunion.

Il a également apporté son expérience et sa vision lors de la mise en place du Grand Port Maritime.

Je présente mes plus sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches.



Eric LEGRIGEOIS, Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Réunion



Président du Cluster Maritime et à ce titre, membre du Conseil de Développement du Grand Port Maritime De La Réunion, Maurice CERISOLA a porté jusqu'au bout son engagement à développer le secteur de l'économie bleue à La Réunion. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants et continuerons à porter les projets qui lui tenaient à cœur.



En mon nom propre et en celui des collaborateurs de Port Réunion, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Maurice CERISOLA.

Le communiqué de l'Université de La Réunion :



Le monde maritime perd aujourd'hui l'un de ses défenseurs les plus pugnaces.



C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de M. Maurice CERISOLA.



Artisan du développement de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université de La Réunion dont il était le Président du Conseil depuis 22 ans, M. CERISOLA aura marqué notre établissement par son implication et son engagement pour faire que l'ensemble des acteurs du monde socio-professionnel puisse « jouer groupé ».



Au nom de l'équipe présidentielle, de la direction et des collègues de l'IAE et, plus largement de l'ensemble de la communauté universitaire, le Président de L'Université de La Réunion tient à rendre un vibrant hommage à celui qui a tant oeuvré pour le développement socio-économique de notre territoire.



Nous perdons l'un de nos soutiens du monde socio-économique et une personne fièrement engagée auprès de nos étudiants et de nos équipes.



Toutes nos pensées vont à sa famille à ses proches en ces moments douloureux.



