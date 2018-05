Maurice: Capture d'un requin bouledogue de "4 à 5 mètres"

Un requin bouledogue, mesurant quatre à cinq mètres, a été capturé dimanche par un groupe de pêcheurs au large de Mahébourg. C’est le troisième aperçu cette semaine à proximité des côtes. Ce phénomène est récurrent, affirment les habitués des lieux.



"D’habitude, nous relâchons les requins et tortues qui se mêlent dans nos sennes, mais ce requin était à bout de force et avait avalé trop de poissons pour survivre. Nous avons décidé de le ramener à terre", a affirmé l’un des pêcheurs du groupe au journaliste de DéfiMédia. Pour lui, ce n’est pas intéressant de pêcher des requins. "Nous sommes pour le respect de l’éco-système marin", a-t-il dit.



Pour le pêcheur, c’est la mer regorgeant de poissons qui les attire, tandis que d'autres usagers de la mer pointent du doigt la proximité de la ferme aquacole à Pointe du Diable, non loin de là.



"Les ombrines sont nourris avec des tonnes de petits poissons et cela attire les plus gros prédateurs", soutient un habitué de la mer, interrogé par DéfiMédia. Pour lui, la présence régulière des requins à proximité du lagon représente un danger indéniable pour les usagers de la mer. "Si jusqu’à présent ce sont des requins de petite taille qui sont le plus souvent observés, la capture de ce gros requin indique qu’ils ne sont pas loin non plus. Même s’il n’y a pas eu de confrontation entre requins et humains jusqu’à présent, cela peut survenir à n’importe quel moment".



Toujours selon lui, "les requins ne sont pas comme à La Réunion. À 61 ans, je n’ai jamais entendu parler d’attaques de requins à Maurice", même si deux autres ont été aperçus durant la semaine écoulée.