Météo Maurice 16h30: dégradation pluvio-orageuse ces prochaines heures

Animation récente( 16h). Cliquez pour animer. Heure indiquée: temps universel.



Des pluies modérées localement soutenues et orageuses touchent l'île en fin d'après-midi et en soirée

Les bandes assez actives arrivent par le Nord-Ouest. Le Nord et l'Ouest ainsi que le plateau central sont les régions les plus exposées mais des débordements sont possibles sur les autres régions.



➡️ Ces précipitations pourront prendre localement un caractère orageux. La visibilité sur le plateau central sera davantage réduite par des poches de brouillard.



➡️ Le sols peuvent être saturés de ce fait le risque d'inondations localisées existe.



🎏 Les vents sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont possibles.



🌊 La mer s'agite sous les averses.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures minimales sont douces.



➡️ Marées Hautes : 23h01 et demain à 09h45. Marées Basses : demain à 03h56 et 16h51. Source:

➡️ Lever du soleil : 05h36 le 06 -- Coucher du soleil : 18h55 le 06



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Plaisance : 1010 hectoPascals.



