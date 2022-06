Culture “Maudit ! ”, tourné à La Réunion et joué en créole, sort en salles

Tourné dans les Hauts de l'île et joué par des acteurs réunionnais s'exprimant en créole, “Maudit” sort ce mercredi dans nos salles obscures, après une sortie le 17 novembre dans l'Hexagone.





Par Morgane Ferrere - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 19:25

"Maudit !” est le troisième long-métrage du réalisateur Emmanuel Parraud, juste après "Sac la mort" et "L’Avant-poste", présentés par L’ACID (association de cinéastes engagés 1992) à Cannes. L’acteur principal, Farouk Saïdi, figurait d'ailleurs sur la liste des Révélations transmise à l’Académie des César.



Le réalisateur a fait le choix d'intégrer dans son film exclusivement des acteurs réunionnais. Un film qui a été tourné entièrement en créole.



Bénéficiant du soutien de la fondation pour la mémoire de l’esclavage, celui-ci renvoie aux origines de La Réunion, évoque la colonisation et l’esclavage. Il est un rappel de l’importance des ancêtres dans l’histoire de notre île. Il a d'ailleurs été tourné dans les Hauts de l'île, lieux phares du marronnage.

Perturbant, et posant des questions, le long-métrage est déconseillé aux moins de 16 ans. “Maudit !” mêle le drame, l’imaginaire, le fantastique, l'épouvante et flirte même avec l’horreur.



Nous suivons dans cette histoire Alix, partant à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire violente et complexe de cette île, habitée par les fantômes du colonialisme et de l’esclavage. "Maudit !" montre la cohabitation des vivants et des morts dans la culture réunionnaise.



"Maudit !", en salles dès ce mercredi 1er juin