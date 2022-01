Matthias Dassot, le nouveau référent des Jeunes avec Macron à La Réunion

Le communiqué :



Matthias Dassot, 22 ans, rejoint le premier mouvement de jeunesse de France. Étudiant à l’École Supérieure des Sciences politiques appliquées, collaborateur d’un groupe d’élus à la CINOR, et habitant de Sainte Marie, il aura à coeur de mobiliser les jeunes réunionnais pour contribuer à la valorisation du quinquennat d’Emmanuel Macron à travers la défense de son bilan et l’organisation de nombreuses actions de terrain avant de s’engager pour la réélection du Président de la République.



Le nouveau référent départemental se dit : “fier de faire partie du premier mouvement politique de jeunesse de France, incarnant une jeunesse qui s’émancipe et qui n’a pas peur de s’engager. Sur l’île, nous sommes nombreux et nombreuses à nous engager quotidiennement pour défendre les causes de la jeunesse réunionnaise. Le mouvement est caractérisé par cette proportion à tendre et à travailler avec l’ensemble des sensibilités progressistes qui composent le paysage politique français. Autrement dit, chaque jeune y a sa place ! La fraternité, l’union et l’esprit du vivre ensemble sont les valeurs que je défendrai avec et aux côtés des jeunes Réunionnais."



Les Jeunes avec Macron est un collectif créé en 2015 avant qu’Emmanuel Macron ne soit candidat et initialement indépendant de toute organisation, le mouvement a rapidement accueilli plusieurs milliers d'adhérents, pour la plupart des primo-engagés. Nous avons participé activement à la campagne de 2017, croyant à un dépassement des clivages. Nous prenons part au débat qui agite la société, un débat que nous voulons au service des jeunes, parce que nous sommes dans une évolution du débat sociétal et politique. Portant l’idée d’un renouveau politique.