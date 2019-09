Matinées d'information Emplois Francs

L’ensemble des entreprises locales sont concernées par le dispositif Emplois francs qui est mis en place à La Réunion, à titre expérimental, depuis fin mars 2019 et ce jusqu’à la fin de cette année.A ce jour, 248 demandes d’aides ont été validées par Pôle Emploi.Afin de faire connaitre auprès des chef(fe)s d’entreprise réunionnaise, ce dispositif d’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et l’aide financière associée [de 5.000 € à 15.000 €],La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, en partenariat avec l’Etat et Pôle Emploi, organise les matinées (*) d’information dédiées aux entreprises, les :

Lundi 2 septembre 2019 | 08:30 à 12:00

CCI Réunion – Hôtel consulaire

5 b rue de Paris à Saint-Denis





Lundi 9 septembre 2019 | 08:30 à 12:00

CCI Réunion

15 Route de la Balance à Saint-Pierre