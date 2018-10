1. Venez-vous prendre en photo avec votre vélo et votre casque stické devant notre fotokabine

2. Postez votre photo sur la page Facebook de la CIVIS

3. La photo la plus likée remporte les lots !

La CIVIS organise le samedi 27 octobre 2018 une matinée vélo sur la commune de L’Etang-Salé. Une balade familiale et conviviale d’1h30 vous est proposée au départ du champ de foire (place devant le camping de L’Etang-Salé).De 9h00 à 12h00, venez profiter des nombreuses animations du « village vélo » et essayer de remporter un vélo adulte et un vélo enfant au grand jeu photo.Pour jouer, rien de plus simple :N’oubliez pas votre vélo et votre casque !Tous à vélo avec la CIVIS le 27 octobre 2018 !