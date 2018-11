Matinée vélo : Retour en images

Découverte du Quadbike (quadricycle tout terrain) et du vélo électrique (Pill’up) avec pistes permettant d’essayer ces nouveaux modes de vélo.

Stand CIVIS avec un grand jeu photo : les participants ont été invités à se prendre en photo avec leur vélo et à poster les photos sur la page Facebook de la CIVIS (Facebook CIVIS-Officiel). Un vélo adulte et un vélo enfant sont mis en jeu.

Espace « décoration de casque à vélo », avec distribution de gourdes « Bon Plan Vélo ».

Espace sécurité routière.

La CIVIS, en partenariat avec la commune de L’Étang Salé, a organisé le samedi 27 octobre sa première MATINÉE VÉLO, de 9h à 12h sur le champ de foire en face du camping de L’Etang-Salé.Durant cette matinée, une balade a été proposée à 9h30. Elle a permis de tester seul, ou en famille, une partie des voies cyclables du Bon Plan Vélo de la CIVIS. Le circuit a été sécurisé, avec la participation de la police municipale et de bénévoles tout au long de la balade. Cette première édition est amenée à être reconduite sur les autres communes du territoire CIVIS.Les participants à cette matinée étaient invités à venir munis de leurs vélo, casques, et bouteille d’eau.Un « village vélo » s’est tenu sur le champ de foire en face du camping de L’Etang-Salé, avec de nombreuses animations :Les partenaires sont : la mairie de L’Etang-Salé, l’Office Nationale des Forêts, Quadbike Réunion, Pill’up (vélo électrique), la Cilam (mise à disposition de bouteilles d’eau et de jus Kalao), la sécurité routière.Cette matinée vient marquer de manière évènementielle le lancement du « Bon Plan Vélo » qui vise à favoriser toutes les pratiques du vélo sur son territoire. La CIVIS met ainsi en place les moyens d’une pratique du vélo au quotidien, tant pour des déplacements personnels, professionnels ou touristiques.