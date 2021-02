Matinée sport-santé à l’école Louise-SIARANE

Labellisée « Génération 2024 », l’école élémentaire Louise-SIARANE s’est transformée en l’espace d’une matinée un terrain d’initiation aux pratiques sportives et aux bons gestes santé de la vie quotidienne ce vendredi 5 février 2021 au front de mer de Saint-Paul.



Le label « Génération 2024 », accordé à l’établissement depuis le 17 août 2018, s’inscrit dans la perspective du développement des passerelles entre le monde scolaire et le monde sportif. Et vise aussi à encourager la pratique physique et sportive chez les jeunes en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024.



Ainsi, une douzaine d’ateliers ont pris place dans la cour de l’établissement scolaire en présence des enfants, des institutrices et de la directrice de l’école et Adjointe déléguée aux affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN.