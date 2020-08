Société Matinée de recrutement dans les CFA: Plus d'une centaine de places encore disponibles

Le secteur de l'apprentissage ne connaît pas la crise, bien au contraire. Alors qu'on lui prédestinait une reprise particulièrement chaotique au sortir du confinement, le secteur s'est vite refait une santé, notamment dans les centres de formation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'île, où la signature de nouveaux apprentis connaît un boom sans précédent. Au mois de juillet dernier, il y a ainsi eu 50% de signatures supplémentaires comparés à la même période l'an dernier. Ce jeudi, une matinée de recrutement était proposée par la chambre consulaire dans ses quatre CFA, où plus d'une centaine d'offres d'apprentissage étaient encore non-pourvues fin juillet. Trois nouveaux apprentis ont notamment signé leurs contrats en présence de Bernard Picardo à Sainte-Clotilde. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 17:57 | Lu 290 fois

Actuellement en bac pro mécanique auto, Grégory souhaite s'orienter après son baccalauréat vers un BTS. Une suite "logique" pour le jeune homme, passionné depuis toujours par le milieu automobile. La passion mais aussi de quoi bien préparer sa future vie active. "L'apprentissage permet aux jeunes comme moi d'avoir déjà un pied dans l'entreprise dans laquelle nous sommes formés. Nous sommes en plus rémunérés dans le cadre de notre formation, ce qui est toujours un plus", indique le futur mécano.



Le jeune apprenti sera suivi pendant trois ans par son maître d'apprentissage, M.Alphy, via un programme détaillé du centre d'apprentissage. L'artisan ne tarit pas d'éloges aussi bien sur son apprenti que sur la formation délivrée par la Chambre de métiers via le CFA. "Passer par la filière de l'apprentissage est vraiment un plus car les jeunes sont confrontés directement au métier souhaité. De plus, la qualité des formations proposées s'améliore d'année en année, avec un accent de plus en plus mis sur l'environnement numérique", insiste l'entrepreneur.





Lucas, lui se destine au métier de fleuriste en préparant le CAP éponyme aux côtés de sa mère, qui n'est autre que la gérante d'Evelyne Fleurs. Et ne manque pas d'ambition pour sa future vocation en devenant dans quelques années devenir le meilleur ouvrier de France dans son domaine. En attendant d'intégrer une école de fleuriste en métropole après sa formation au CFA de Saint-Paul, il pourra apprendre les bases du métier dans un environnement plus familier, ce qui n'est pas pour déplaire à sa maîtresse d'apprentissage.





