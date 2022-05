Matignon proposé à l'ex-directrice de cabinet de Manuel Valls, elle refuse

Classée à gauche, Véronique Bédague, 58 ans, a travaillé au début des années 2000 aux côtés de Laurent Fabius et de Florence Parly, avant de rejoindre la mairie de Paris où elle deviendra secrétaire générale de la ville sous le mandat de Bertrand Delanoë.



Lors du passage de relais entre ce dernier et Anne Hidalgo, elle rejoint déjà Matignon où elle devient la directrice de cabinet du Premier ministre d'alors Manuel Valls. Elle rejoint ensuite le privé devenant secrétaire générale puis directrice générale du géant français de l'immobilier Nexity.



Son profil, connu par le cercle fermé d'Emmanuel Macron, plaît à l'Elysée qui met en avant son expérience dans les domaines de l'écologie, des finances mais aussi dans les différents ministères, en plus d'être une femme, comme voulu par le président de la République. Pour rappel, la première et dernière qu'une femme a occupé le poste de Premier ministre remonte à 1991 avec la nomination d'Edith Cresson.



Malgré ces appels du pied, Véronique Bédague a décliné la proposition faite, préférant se consacrer à ses activités au sein de Nexity.