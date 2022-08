A la Une . Mathis : Un cortège pour lui rendre un dernier hommage

L'arrivée du corps de Mathis Bellon est prévue ce vendredi à l'aéroport Roland Garros. Pour lui dire adieu, un cortège de moto est organisé. Deux tours d'honneur sont prévus sur le circuit de la Jamaïque. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 07:14

Le cortège devrait démarrer à Gillot et se rendre jusque sur le circuit de la Jamaïque afin de dire adieu au jeune motard de huit ans décédé accidentellement en Italie lors d'un entrainement.



L'hommage est organisé par la Ligue Réunionnaise de motocyclisme qui précise que seules les motos homologuées sont autorisées à participer. "Les motos non homologuées sont priées de se regrouper sur le circuit de la Jamaïque à 8 heures où elles seront prises en charge" indique la Ligue.





Fin juillet, le jeune pilote d’origine réunionnaise Mathis Bellon, 8 ans, était victime d'un accident au cours d’une compétition de moto en Italie. Son état était jugé grave. Jeudi 28 juillet,



Son départ aura permis de sauver cinq vies, ses parents ayant fait Deux tours d’honneurs seront effectués par l’ensemble des motards présents sur le circuit. A l'issue, les motos non homologuées ne sont pas autorisées à le quitter. Les homologuées, quant à elles, pourront continuer leur route vers le centre funéraire de commune Prima où se tiendra la veillée jusqu'à samedi matin. Elle sera suivie par une bénédiction à l'église de la Rivière des Pluies à 10 heures.Fin juillet, le jeune pilote d’origine réunionnaise Mathis Bellon, 8 ans, était victime d'un accident au cours d’une compétition de moto en Italie. Son état était jugé grave. Jeudi 28 juillet, il succombait à ses blessures. Son départ aura permis de sauver cinq vies, ses parents ayant fait don de ses organes à des enfants en attente d’une greffe.