La grande Une Mathis Bellon : Ses parents lui rendent hommage au sommet du Piton Des Neiges lors de la 0-3000

Il y a des rendez-vous qui sont écrits, impossibles à manquer et que seuls l'amour et la foi peuvent nous aider à honorer.

Ce n'est pas Laurent Bellon qui nous dira le contraire. Le papa de Mathis Bellon, le jeune motard disparu prématurément en juillet dernier suite à un accident sur un circuit en Italie, s'est lancé le défi de courir la 0-3000 pour son fils. Pour rappel, la 0-3000 est un triathlon qui a lieu dans l'île tous les ans en décembre. Nommée également la « Verticale Des Fous », cette course débute au lagon de Saint-Pierre et s'achève au sommet du piton des Neiges. Nous avons rencontré Laurent Bellon ainsi que son épouse Aurélie au moment où ils redescendaient vers Cilaos. Après avoir pris le temps de se recueillir au sommet du Piton Des Neiges, les parents du jeune champion ont accepté de nous accorder une rapide interview, en souvenir de leur fils. Par Christelle Suzanne - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 17:16

La 0-3000 a connu son flot de moments intenses ce samedi 3 décembre mais aucun d'entre eux n'est comparable à ce que Laurent et Aurélie Bellon ont pu ressentir ce jour-là. Nous retiendrons avant tout la forte symbolique que représente cette course puisqu'elle réunit tout ce que leur fils, passionné de sport, aimait : "Il faisait de la natation, du vélo et l'année dernière pour le 31 décembre, on est parti au sommet du Piton Des Neiges en famille. Ça nous tenait à cœur d'aller au sommet [...]" nous explique Laurent Bellon avec émotion.



Participer à cette course s'imposait donc comme une évidence, un nouveau rendez-vous que Mathis et ses parents se donnaient autour de passions qu'ils avaient l'habitude de partager en famille.



L'histoire aurait pourtant pu être toute autre. Laurent Bellon avait raté la campagne d'inscription pour cette 3ème édition de la 0-3000 mais grâce à l'intervention d'un ami auprès de l'organisateur, François Pierré, il a réussi à se procurer le fameux dossard. Le destin n'est parfois qu'une question de persévérance...



Une trifonction nommée "MB38"



C'est ainsi que samedi dernier, Laurent Bellon, soutenu par toute sa famille, a pris le départ au lagon de Saint-Pierre, bien déterminé à aller jusqu'au bout de cette aventure. Il avait pris soin de personnaliser sa trifonction en y inscrivant les initiales de son fils ainsi que son numéro : MB38.



Transporté par l'amour de ses proches et l’omniprésence de Mathis, Laurent Bellon a franchi une à une les étapes de la course, le courage et l'amour indéfectibles d'un père chevillés au corps et au cœur.



La tristesse et la douleur sont encore très palpables comme en témoigne l'interview qui suit. Mais, c'est de façon très sereine et avec un sourire apaisé que les jeunes parents se sont confiés :







" On fera toujours du sport. Il y a des gens ici qui font du sport pour lui. On pense à lui à chaque seconde. On sait qu'il est là. […] On ne lâchera pas"

Un peu plus près de leur étoile



La 0-3000 était une façon de terminer l'année comme ils l'avaient commencée, tel un dernier tour de piste, en famille, au sommet du Piton Des Neiges.



Malgré la perte de leur fils, Laurent Bellon et son épouse Aurélie ont choisi courageusement de se tourner vers l'avenir mais en prenant soin de toujours accorder une place à Mathis qui fera à jamais la fierté de ses parents mais également celle de son île.



Du drame de leur vie, Laurent et Aurélie Bellon ont choisi de faire chaque jour une force, un symbole d'amour et d'espérance.

Nul doute que ce jour-là, une petite étoile a dû briller un peu plus fort que d'ordinaire dans le ciel réunionnais.

(Photos et vidéo : Alexandre Robert)