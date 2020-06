A la Une ... Mathieu Hoarau vs Jean-Claude Lacouture: Le choc des générations à l'Etang-Salé

Le jeune candidat a créé la surprise face au maire sortant au premier tour. Mathieu Hoarau et Jean-Claude Lacouture s'affrontent ce dimanche dans un choc des générations.

Le maire sortant a pris la tête de la course le 15 mars au soir avec 47, 34 % des voix. Un score flatteur mais insuffisant pour prétendre être élu dès le 1er tour.



Mathieu Hoarau a en effet contraint le maire sortant à un second tour en obtenant 39,09% des voix sur les 11.871 votants du 1er tour à l’Etang Salé.



Si Jean-Claude Lacouture part pour le second tour avec la même liste, soutenu par son ancien adversaire Alain Payet, Mathieu Hoarau y a ajouté le ralliement de Gilles Clain.



Dans la commune, l’entre-deux tours a également été marqué par des échanges de plaintes pour "la diffusion de fausses informations" d’un côté, et pour "tentative d’achat de voix" pour l’autre.