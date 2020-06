A la Une . Mathieu Hoarau veut faire annuler les élections à L’Étang-Salé

Candidat malheureux pour une seule petite voix, Mathieu Hoarau ne compte pas en rester là. Il annonce qu’il va saisir les juridictions administratives et pénales pour faire annuler ces élections et porter plainte pour fraude électorale. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 17:53 | Lu 3179 fois

Je tiens tout d’abord à remercier les citoyens qui se sont déplacés aux urnes ce dimanche 28 juin 2020 pour voir se réaliser notre Plan d’actions & d’engagements en faveur de toutes les générations de L’Etang-Salé, en votant pour notre liste "LA VOIX DU CITOYEN".

Votre soutien, vos votes confirment que L’Eveil des consciences a bien eu lieu dans notre commune et que vous souhaitez le changement sociétal et politique que nous proposons.



Les résultats de ces élections municipales à l’Etang-Salé donnent la liste de M. Lacouture gagnante avec 4098 voix contre 4097 en faveur de notre liste LVC (La Voix des Citoyens).

Il nous devance d'une seule voix.



Ce résultat n’étant pas le reflet d’un scrutin sincère, nous saisissons les juridictions administratives et pénales pour faire annuler ces élections et porter plainte pour fraude électorale.

Trop d’irrégularités ont entaché ce scrutin : bourrages d’urnes, tentatives d’achats de voix, intimidations/agressions de nos colistiers, refus de procurations …



Nous ne laisserons pas Mr Lacouture bafouer notre Démocratie de la sorte et nous ne laisserons pas perpétuer un système que la majorité de la population de l’Etang-Salé, rejette avec force !

Mr Lacouture dit à propos de ce bulletin d’avance : c'est "La Voix du Citoyen".

Nous allons lui donner raison et faire tout ce qu'il faut légalement afin de récupérer cette voix manquante et la faire entendre haut et fort de façon démocratique.



Nous ferons annuler ces élections pour qu’enfin la Démocratie s’exprime à l’Etang-Salé. Nous sommes déterminés à mettre le Respect, La Probité et la Transparence au sein de la vie publique à L’Etang-Salé et plus largement à La Réunion, rien de nous freinera.



