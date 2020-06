A la Une . Mathieu Hoarau porte plainte pour tentatives d’achats de voix à l'Etang-Salé

En lice pour le second tour des municipales à l’Etang-Salé, Mathieu Hoarau a porté plainte pour dénoncer "des méthodes d’un autre temps – hélas toujours présentes à l’Etang-Salé en 2020 - et qui portent de graves atteintes à la sincérité d’un scrutin." Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 10:13 | Lu 244 fois

Ce 17 juin, Mathieu Hoarau a déposé plainte contre X pour des tentatives d’achats de voix sur électeurs et colistiers de l’Etang-Salé. Le candidat aux municipales annonce avoir joint à cette plainte transmise au parquet de Saint-Pierre des enregistrements témoignant de ces "pratiques malsaines et illégales".



Dès le 20 mars 2020, le candidat avait attiré l’attention des autorités préfectorales sur les risques de propagande électorale durant la période de confinement et donc dans l’entre-deux tours.



Par courrier en date du 23 mai et du 26 mai 2020, il avait à nouveau interpellé l'autorité préfectorale et la brigade de gendarmerie sur des pratiques ayant cours à l’Etang-Salé relevant, dit-il, d’"une véritable propagande électorale de l’équipe du maire sortant et candidat via notamment sa page de soutien Facebook qui présentait la distribution des colis alimentaires - qui plus est, financés par des fonds publics - comme des actes de générosité de sa part ; des captures écran ont été jointes à ce courrier pour corroborer mes dires".



Il y voit là des risques de pression et d’extorsion de procurations sur les électeurs ayant été bénéficiaires de ces colis alimentaires, de masques ou encore de produits anti-moustiques.



Le 15 mars dernier, Mathieu Hoarau est arrivé en deuxième position (39,04%) lors du premier tour et devancé par le maire sortant Jean Claude Lacouture (47,34%).