Mathieu Hoarau ne participera pas au conseil municipal

L’amertume flotte sur L’Étang-Salé. En ce jour d’installation du conseil municipal, Mathieu Hoarau et ses colistiers ont choisi de ne pas s’y rendre. L’opposant, qui a perdu d’une seule voix dimanche, a déposé quatre recours à cette élection.



Dans un communiqué, Mathieu Hoarau explique cette décision :







« Chères citoyennes et chers citoyens de l’ Etang-Salé,



Samedi 4 juillet 2020 a lieu le conseil municipal de M.LACOUTURE, qui s’est autoproclamé vainqueur d’une voix dans un contexte émaillé par de nombreuses irrégularités.



Nous, colistiers de LA VOIX DU CITOYEN, ne reconnaissons pas comme légitime l’élection de ce maire.



Ce sera une véritable mascarade antidémocratique. Nous ne nous rendrons donc pas à ce 1er conseil municipal et nous défendrons les intérêts des citoyens de l' Etang-Salé lors des prochains conseils municipaux.



Mathieu HOARAU et ses colistiers seront présents à 9h00 à l' Étang Salé les Bains face à la grande plage pour partager notre Respect de la DÉMOCRATIE. »