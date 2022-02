La grande Une Mathieu Hoarau met fin au règne de Jean-Claude Lacouture à l'Étang-Salé

La tendance s'est confirmée à l'Étang-Salé. Battu d'une seule voix lors des municipales de 2020 face au maire sortant Jean-Claude Lacouture, le candidat La Voix du Citoyen (LVC) Mathieu Hoarau, a remporté ce dimanche la municipale partielle qui s'est tenue dans la commune sudiste. Par SI - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 21:23





Mais, suite à l'appel de cette décision par le candidat de la LVC, le Conseil d'État était allé dans le sens de ce dernier,



Parmi les moyens de nullité invoqués par le requérant Mathieu Hoarau,



D'où ce nouveau duel ce dimanche à l'Etang-Salé entre les listes de Mathieu Hoarau, de Jean-Claude Lacouture et d'un de ses adjoints, Gilles Leperlier, qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu malgré les ennuis judiciaires de son père rencontrés par le nouvel homme fort de l'Etang-Salé durant cette campagne éclair.

Liste conduite par Monsieur Mathieu Hoarau « L'Etang-Salé uni » : 50,68% des suffrages exprimés

Liste conduite par Jean-Claude Lacouture « Action municipale pour l'Etang-Salé » : 40,30% des suffrages exprimés

Liste conduite par Gilles Leperlier « Mieux vivre ensemble à l'Etang-Salé » : 9,03% des suffrages exprimés



Nombre d'inscrits : 12 455

Nombre de votants : 8 622

Taux de participation : 69,23%

Nombre de suffrages exprimés : 8 363