Mathieu Hoarau fera entendre la voix du citoyen devant la juridiction administrative

"Aujourd'hui, on n'a plus de doute, il y aura annulation de ce scrutin du dimanche 28 juin", clamait Mathieu Hoarau quelques jours après le verdict des urnes.



Lors du second tour des municipales 2020, un suspense à la Hitchcock avait tenu en haleine tout l’hôtel de ville de l’Etang-Salé, et avec lui une partie de La Réunion ce soir-là. Et pour cause, aussi rarissime soit-il, le résultat avait de quoi interloquer. Une seule voix d’écart séparait le maire sortant du candidat malheureux dont le slogan de campagne était prémonitoire puisque sa liste était intitulée "la Voix du citoyen".



Mathieu Hoarau et son équipe avaient fait feu de tout bois dans les jours qui avaient suivi le scrutin, à commencer par déposer un recours "citoyen" et une pétition à la sous-préfecture de Saint-Pierre.



Mais les choses sérieuses commenceront réellement dans un mois. Le candidat a appris hier après-midi que son recours devant le tribunal administratif était audiencé pour le 9 février.