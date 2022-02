A la Une . Mathieu Hoarau élu maire de L'Etang-Salé : Les réactions

Les élus de La Réunion saluent la victoire de Mathieu Hoarau dès le premier tour des élections municipales et communales partielles à L'Etang-Salé. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 22:00

Cyrille Melchior félicite Mathieu Hoarau et salue l’action de Jean-Claude Lacouture



" Je tiens à adresser mes félicitations à Mathieu Hoarau, pour son élection au poste de maire de l'Etang-Salé.

Cette réussite marque l'aboutissement d'une campagne et la qualité d'un programme qui a séduit les électeurs. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.



Je salue l'engagement, l'action sans faille du maire sortant, Jean-Claude Lacouture, avec qui j'ai pu travailler aussi bien dans son mandat de maire que de conseiller départemental".





Vanessa MIRANVILLE salue le triomphe de la persévérance d’une équipe citoyenne



"Je tiens à féliciter Monsieur Mathieu HOARAU, Président du Mouvement ‘ La Voix du Citoyen’ pour son élection à la Mairie de l’Étang-Salé.



Ce moment marque la victoire des valeurs d’Éthique, de Participation Citoyenne et de Développement Durable, qui sont des valeurs communes à notre mouvement citoyen CREA.



Je salue le triomphe de la persévérance d’une équipe citoyenne ! Le soutien que nous lui avons porté n’était pas le fruit du hasard ; cette victoire nous rappelle notre parcours il y a près de 8 ans en arrière en 2014, avec le renversement et le bouleversement de l’échiquier politique par un idéal citoyen devenu réalité.



Quoi qu’on le dise le citoyen aura toujours le dernier mot : la démocratie sort grandie de cette élection municipale !"



Jean-Pierre Marchau, Europe Ecologie Les Verts



Je félicite Mathieu Hoarau, Isaline, Antony et tous les autres colistiers de la Voix du Citoyen pour cette belle victoire qui met fin à un très long règne de la droite à Étang-Salé. C’est la victoire de la jeunesse et des nombreux citoyens que Mathieu a sur réunir au-delà des étiquettes partisanes. On a pourtant vu ces derniers jours une très forte mobilisation du ban et de l’arrière ban de la droite réunionnaise pour tenter de sauver le maire sortant, mais c’était sans compter avec la puissante aspiration au changement incarnée par la liste de La Voix du Citoyen.



Nous connaissons Mathieu Hoarau depuis quatre ans et savons qu’il porte un véritable projet de renouveau pour sa commune. C’est pourquoi Europe Écologie Les Verts Réunion lui avait apporté son soutien dès l’élection de 2020 et continuera à travailler avec lui. Une nouvelle équipe va se mettre en place dans la commune mais aussi au sein de la CIVIS, elle pourra compter sur le soutien des écologistes.



Jean-Gaël Anda



"Je tiens à féliciter Mathieu Hoarau et son équipe pour cette élection ! La Démocratie a besoin de renouvellement pour vivre ! Malgré les pressions, une presse à charge …les électrices et les électeurs de Etang Salé ont décidé de faire confiance à une nouvelle équipe jeune et déterminée ! Bon travail à elle ! Jean Gaël Anda, Conseiller communautaire de la Civis et Conseiller municipal de l’opposition à Saint-Pierre."

Farid Mangrolia, Tous Dionysiens



Les Étang-saléens ont choisi Mathieu HOARAU comme nouveau maire de l’Étang-Salé et ce dès le premier tour des municipales partielles du 20 février 2022. Je lui adresse mes félicitations et tous mes vœux de succès dans l’exercice de ses fonctions au service de l’ensemble des administrés.



Cette victoire de Mathieu HOARAU est avant tout pour moi la victoire d’un ami, mais elle doit être aussi celle de tous les Réunionnais, qui souhaitent de façon constructive que La Réunion tourne une page et travaille dans l’intérêt de tous.



Plus que jamais, l'enjeu des prochaines élections législatives est de confirmer ce vent de changement qu’attendent les réunionnaises et les réunionnais depuis fort longtemps.