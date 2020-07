A la Une . Mathieu Hoarau : "On n'a plus de doute, il y aura annulation de ce scrutin"

Le candidat malheureux à l'Étang-Salé a déposé un recours "citoyen" et une pétition à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Mathieu Hoarau souhaite faire annuler les élections municipales dans la commune du Sud. Dimanche 28 juin, Jean-Claude Lacouture a remporté le scrutin avec une toute petite voix de plus que son adversaire. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 11:51 | Lu 1015 fois

Il s'agit tout d'abord d'un "recours citoyen", indique Mathieu Hoarau. Le recours officiel sera fait par son avocat Me Rapady "avant midi". Au total, 4 recours ont été déposés, dont 2 de son mouvement citoyen. Mathieu Hoarau, 35 ans, entrepreneur se dit "neutre sur l'échiquier politique".



"Aujourd'hui, on n'a plus de doute, il y aura annulation de ce scrutin du dimanche 28 juin", clame-t-il. Son équipe et lui vont par ailleurs "pousser pour qu'une plainte portée pour suspicion de fraude électorale avance aussi au pénal".



Peu étonné d'être "seul à se battre contre ce qui s'est passé dimanche", il ne regrette pas le manque de soutien politique et se réjouit de "pouvoir compter sur un mouvement solidaire et citoyen".



Prisca Bigot sur place





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur