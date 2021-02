Mathieu Hoarau : "On ira jusqu'au Conseil d'Etat"

"On est déçu mais on s’y attendait de par les conclusions du rapporteur exposées mardi dernier", réagit Mathieu Hoarau. Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi sa requête. Jean-Claude Lacouture reste maire et confirme son élection à une voix près. "Nous avions anticipé cette décision", assure le candidat qui tient "à rassurer la population de l’Etang-Salé. C’est seulement une appréciation du tribunal administratif".



"Cette élection endémique, atypique restera dans les annales", commente Mathieu Hoarau qui reste confiant et indique qu’il ira jusqu’au Conseil d’Etat "pour que la justice soit mise en avant. Les soutiens arrivent de toutes parts, nous sommes partis pour encore trois mois de combat avec un dossier qui sera plus élaboré", soutient-il. L’élu de l’opposition rappelle qu’une plainte a également été portée au pénal," les preuves sont là".



Mathieu Hoarau "compte sur les prochaines élections départementales et municipales pour jouer le match retour". En attendant, il lance un appelle au calme, "il faut rester confiant".