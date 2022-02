A la Une . Mathieu Hoarau : "Nous menons un combat pour la ville et pas contre des adversaires"

Le candidat à l’élection municipale de L’Étang-Salé a rassemblé son équipe à moins de deux semaines de l’échéance. Mathieu Hoarau est revenu sur les attaques dont il a été l’objet ces derniers jours, mais a surtout voulu mettre en avant son programme pour la commune. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 11:34

Rassembler ses militants et colistiers un lundi matin n’est pas chose aisée, mais une grande partie ont répondu présents à l’appel de Mathieu Hoarau. À 13 jours du scrutin, le candidat malheureux de 2020 ne veut pas revivre la même déception et mobilise tous ses soutiens.



Opposé à Jean-Claude Lacouture et Gilles Leperlier, l’opposant municipal affirme qu’il s’agit du "même candidat multiplié par deux. La multinationale et la sous-traitance. Ils mènent une campagne de caniveau". Mathieu Hoarau regrette également les "propos diffamatoires" qui le visent et promet de saisir la justice à ce propos.



Le candidat dément tout projet secret pour la prise de contrôle de la Civis, mais confirme le soutien des maires Juliana M’Dohoma, Éric Ferrère et Vanessa Miranville. Il indique également être soutenu par EELV et Frédéric Maillot, le vice-président du Conseil régional.



Un programme peu modifié



Après cette rapide mise au point, Mathieu Hoarau préfère consacrer l’essentiel de son discours à présenter ses colistiers et son programme. "Nous sommes une liste unie avec un objectif : L’Étang-Salé avant tout. C’est une élection communautaire. Nous menons un combat pour la ville et pas contre des adversaires."



Le projet qu’il présente aux habitants de la commune est très proche de celui de l’élection de 2020, adapté aux 4 années et demi de mandat restantes. Un programme qui tourne autour de grands axes tels que l’économie, le social, l’aménagement, l’environnement, l’éducation, le sport, la culture et la démocratie participative.



Concernant l’économie, il souhaite mettre en place une plateforme numérique mettant directement en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi de la ville. Une méthode qui permettrait aux jeunes d’obtenir des emplois pérennes et non des contrats aidés de la mairie. Il estime que cette plateforme permettrait la création d’une centaine d’emplois la première année. Il promet également un plan de titularisation des agents de la commune.



Le candidat souhaite en outre un réaménagement du littoral, mais "pas pour faire un casino ou une boîte de nuit comme c’est souvent dit". Il promet de mettre en place un nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) qui ne soit pas "un déclassement pour les copains". Il assure également un gel sur la taxe foncière.



Sur le plan social, il promet de mettre un vrai budget pour le CCAS. Il souhaite également un soutien aux plus vulnérables, comme le portage de repas à domicile. La tête de liste veut également créer un fond social pour aider les enfants malades qui doivent se rendre en métropole pour un traitement.



Préparer L’Étang-Salé du futur par la jeunesse



L’enfance et la jeunesse sont un des piliers du programme puisqu’il souhaite une "école de l’excellence". Mathieu Hoarau estime que cela passe en premier lieu par le chemin de l’école avec la gratuité des transports scolaires. Il promet également la cantine à 1 euro.



"Il nous faut également un vrai périscolaire et pas une garderie pour Bouch’ nout yeux. Dans ce périscolaire, il y aura plusieurs thématiques, mais surtout celui d’éviter le décrochage scolaire", souligne le candidat. Ainsi, sont promis le développement des activités sportives, musicales ou des cours d’anglais afin que les élèves aient les armes "pour faire de grandes études".



Le développement du sport va se manifester par la remise à neuf des équipements et des cases de quartiers. La création des compétitions sportives dans la commune est également envisagée. Pour la culture, c’est le théâtre des sables qui va recevoir une belle attention, notamment en accueillant un festival de l’humour.



"Depuis 20 ans, il y a une politique de l’immobilisme. Il faut redynamiser la ville avec un projet viable et environnemental. Notre premier travail n’est pas de déconstruire ce qui a été fait, mais de partir d’une continuité et de bâtir autour. On n'est pas là pour détruire, mais pour construire. On est le choix de l’audace", conclut-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur