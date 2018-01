Courrier des lecteurs Mater...Beatum - Mère...Heureuse

Le bel ange s'est envolé,

Un sombre matin de Janvier.

Statue de l'an séculaire

Et pourtant, ma mère!

Je me vois encore,

Piqué, curieux, dans son décor,

Celui de ses années d'enfance.

Je promenais mes errances

Au beau milieu de son siècle,

Un brin amusé, souvent espiègle.

L'étrange maladie de l'oubli

Effaçait alors, l'ordre établi.

J'étais parfois son petit enfant,

Une autre fois son papa, son parent.

Même aussi, son époux.

Papa! ne soit point jaloux!

Mais toujours, des proches de son coeur,

Tendres complices de son bonheur.

Je me vois encore,

Portant la rumeur du dehors,

Lui caressant le visage

Lisse de rides malgré le grand âge.

Mes doigts se perdant

Dans ses cheveux d'argent,

Je lui murmurais à l'oreille,

Les secrets de mon sommeil.

Nous partions, main dans la main,

Tous les deux à Grand Bassin.*

Elle me contait son école, sa maîtresse

Toute de rigueur et de rude tendresse.

Elle me vénérait son papa,

Solide gaillard aux grands pas,

Sa maman tendrement douce et si fine

Comme une frêle tige d'aubépine.

Elle me chahutait toute ragaillardie,

Ses soeurs, ses frères, ses amis,

Ses jeux, ses désobéissances en catimini.

Alors, plus de maladie de l'oubli,

L'ordre était à nouveau établi,

En ce temps, en cette heure, en ce lieu,

Par elle, choisis, car merveilleux.

Alors, je me vois encore,

Souriant, heureux, hors de ce décor.

Je plongeais dans ses yeux,

En apnée dans ses cieux.

Un rire nous secouait,

Un sourire nous attendrissait.

Merveille d'un moment,

Magie fugace d'un instant.

Tandis que je décris ces diamants,

Mon âme pleure doucement.

Une larme coule sur ma joue,

Ravine mes lèvres et mon cou.

Sur ma poitrine, elle hésite,

Je la regarde, elle m'évite.

Non larme! n'hésite,

Ni ne m'évite,

Va droit au coeur,

Mais fais vite!

Il y va de ma douleur.

Même si je sais... Mater...

Bienheureuse!



(En hommage à ma mère atteinte par la maladie d'Alzheimer, qui nous quitté il y a tout juste deux ans, à la veille de ses…102 ans!!)

Arnaud JOMAIN





