Match décisif entre André Thien Ah Koon et Nathalie Bassire

André Thien Ah Koon va affronter Nathalie Bassire en duel ce dimanche. Monique Bénard s’est ralliée durant l’entre-deux-tours à la candidate Les Républicains. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 875 fois

C'est un match entre élus de droite qui va se jouer ce dimanche. Avec 48,29% (14034 voix), André Thien Ah Koon est arrivé en première position le soir du 15 mars dernier.



Il était suivi de Nathalie Bassire 19,03 % (5533 votes) et Monique Bénard 17,17 % (4991 votes). 30 608 votants sur 63 170 inscrits s’étaient déplacés aux urnes lors du premier tour.



André Thien Ah Koon brigue un sixième mandat avec le soutien de ses fidèles lieutenants mais aussi avec celui plus étonnant de Paulet Payet, son ancien adjoint, mais aussi ancien adversaire lors des municipales de 2014. Autre surprise : l'appel à voter de Jean-Jacques Vlody pour le maire sortant en l'absence de candidat à gauche.



De leur côté, Nathalie Bassire et Monique Bénard ont finalement décidé de fusionner, la première prenant la tête de la nouvelle liste. "Ensemble " en mettant "les quelques différences " et "les egos" de côté, les deux candidates ont multiplié les rendez-vous sur le terrain. Cette stratégie sera-t-elle payante ?