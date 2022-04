A la Une . Massimo est de retour : La suite du film érotique et polémique 365 DNI arrive sur Netflix

365 DNI (365 jours) est un film polonais sorti en 2020 sur Netflix. Le scénario très dérangeant avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, le long-métrage avait aussi été très regardé, même à La Réunion. Le deuxième volet sera en ligne le 27 avril. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 10:31

Le "50 Nuances de Grey" polonais revient deux ans après la sortie du premier volet. "365 jours : Au lendemain" sera diffusé sur Netflix à partir du 27 avril. Massimo et Laura continuent leur aventure dans cette histoire érotique qui a provoqué la colère des internautes à l'époque.



Pourquoi 365 DNI est-il aussi polémique ?



Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le film met en scène Massimo, un homme puissant, riche et dangereux qui donne un ultimatum à Laura, une femme qui lui plaît : Elle a 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Il choisit de la kidnapper pour la convaincre.



Le film a été critiqué pour sa misogynie. Le père de Massimo lui avait dit : "Les femmes sont un paradis pour les yeux et un enfer pour l’âme". Et le personnage principal avait forcé une hôtesse de l'air à le satisfaire car il avait appris une mauvaise nouvelle au réveil. Les scènes d'ébats non consentis sont nombreuses dans le film.



La colère des associations et des médias



L'association Femmes 974 s'était à l'époque exprimée sur Facebook : "Des films qui participent à la culture du viol sont accessibles sur des plateformes comme Netflix. Oui, on peut parler de sexe. Oui les sexualités sont diverses et variées et chacun aborde son rapport à l’autre comme il l’entend. Mais quand elle dit "Non", c’est Non !"



Plusieurs médias étaient aussi montés au créneau comme Le Huffington Post ou encore Konbini qui avait qualifié le film de "honte".



Massimo et Laura dans un triangle amoureux



"Je ferai ce que je veux de toi" est la première phrase dite dans la bande annonce de "365 jours : Au lendemain". Mais Laura répond à Massimo : "Non, c'est l'inverse." Ce qui pourrait indiquer un renversement de la dynamique de pouvoir dans le couple, après bien sûr que Laura soit tombée amoureuse de son kidnappeur qui a abusé d'elle dans le premier film avant de lui offrir des vêtements de luxe.



La bande annonce confirme ce choix scénaristique avec l'arrivée d'un homme mystère qui va, semble-t-il, tenter d'éloigner Laura de Massimo, le tout encore une fois autour de scènes érotiques et de jeux de domination.