Massacré à coups de barre de fer pour une voiture mal garée

Les faits remontent à octobre 2015, à La Plaine Saint-Paul. Deux voisins, René-Paul Tatel, 55 ans, et Assani Amada Bacar, 28 ans, entretiennent des relations exécrables depuis quelques mois.



De grand matin, René-Paul tente de partir de chez lui, mais la voiture d'Assani est garée devant son portail, l'empêchant de sortir. Il se rend donc chez son voisin, qui a passé la nuit à boire, et l'envoie balader. Il revient armé d'une barre de fer dont il assène plusieurs coups sur le crâne du quinquagénaire, alors qu'il a le dos tourné. René-Paul décèdera quelques heures plus tard des suites de ses blessures.



Le jeune Mahorais se défend d'avoir eu l'intention de tuer, mais, indique le JIR, la femme de René-Paul affirme l'avoir entendu proférer "Je vais te tuer" en frappant son époux. Assani Amada Bacar encourt 30 ans de réclusion criminelle.