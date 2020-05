La grande Une Masques pour les TPE-PME: Les outre-mer encore servis en dernier ! Pour préparer le déconfinement, le ministère de l’économie et des finances a lancé une plateforme de commande de masques via le site internet de la poste. Elle permet aux moyennes, petites, et très petites entreprises, de commander des masques lavables, aux normes, pour leurs salariés. En métropole, il est possible de passer commande depuis ce dimanche. Mais dans les outre-mer, il faudra attendre le 11 mai, et d’être donc déjà déconfinés, pour pouvoir commander … Une différence de traitement qui pose des questions.

"Pour les entreprises de moins de 10 salariés, commandes ouvertes à compter du 4 mai 2020, et pour les DOM, à compter du 11 mai 2020."



Voici ce que les chefs d’entreprises Réunionnais peuvent lire sur la plateforme de commande de masques de La Poste. Sans plus d’explications.



Pendant que les entreprises métropolitaines de moins de 50 salariés passent commande depuis ce dimanche, les salariés des petites et très petites entreprises réunionnaises devront attendre d’être déjà déconfinés, et donc exposés, pour espérer voir arriver les masques.



"Encore une fois les oubliés de l'Etat ! Qu'est-ce qui justifie que les DOM soient ainsi oubliés sans tenir compte de leurs spécificités ?" nous confie un chef d’entreprise peï, après avoir tenté de commander des masques sur la plateforme de La Poste.





Si les différentes dates d'ouvertures des commandes en fonction du nombre de salariés avaient été annoncées lors du lancement de la plateforme, cette différence de traitement pour les territoire ultra-marins n'avait curieusement pas été indiquée dans le communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances.