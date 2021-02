A la Une .. Masques, pique-niques, motifs impérieux : Les mesures prolongées jusqu'au 15 février

Le Préfet de La Réunion a décidé de maintenir l'ensemble des interdictions et obligations destinées à lutter contre l'épidémie du Coronavirus pour 15 jours. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 09:14 | Lu 2176 fois

L'arrêté a été pris hier par Jacques Billant. Le Préfet de La Réunion avait annoncé quelques jours avant la rentrée scolaire que les mesures sanitaires comme le port du masque obligatoire et l'interdiction des pique-niques étaient prolongées jusqu'à la fin février. Il avait aussi mis en place à ce moment-là les motifs impérieux entre Mayotte et La Réunion. Entre temps, les restrictions de déplacements sont aussi entrées en vigueur entre notre île et la métropole. Dimanche, le plus haut représentant de l'Etat a décidé de maintenir toutes ces mesures sanitaires au moins jusqu'au 15 février.



Pourquoi prolonger ces mesures ?



Les arrêtés sont longuement argumentés par le Préfet. Parmi les éléments qui l'ont poussé à ne pas changer de stratégie figurent les indicateurs de suivi de l'épidémie qui "n'excluent pas un risque important de rebond épidémique", mais aussi "la circulation dans la zone Océan Indien du variant d'Afrique du Sud" et le fait que "le variant britannique circule en métropole".



La Préfecture rappelle aussi que l'éloignement et l'insularité de La Réunion "sont de nature à créer une crise majeure si la saturation des établissements hospitaliser devait être observée".



La liste des mesures en vigueur actuellement à La Réunion :



- Le port du masque est obligatoire sur la voie publique, dans les marchés forains, dans les transports publics (ou privés collectifs), sur les plages, dans les parcs et jardins, près des écoles, des crèches et des lieux de culte. Seules les personnes en situation de handicap, les enfants de moins de 11 ans, les sportifs ou artistes en pleine activité et les usagers de deux-roues en sont exempts.



- Les rassemblements, les réunions ou activités de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans les lieux publics comme les plages, espaces verts, aires de loisirs, parcs, jardins.



- Les pique-niques, la consommation de boissons ou de nourriture sont strictement interdits dans les espaces publics ou la voie publique.



- Des événements peuvent être organisés dans les bars ou restaurants si : les personnes ont une place assise, les chaises sont espacées d'un mètre, les tablées sont limitées à 6 personnes et le personnel porte le masque.



- Un changement de taille dans les restaurants et les bars : La distance minimale entre les différentes tables passe de 1 à 2 mètres. À noter que cette mesure n'est pas revue dans d'autres établissements, comme les lieux de culte, les salles de jeux ou de cinéma.



- Motifs impérieux pour les voyages entre La Réunion et Mayotte ainsi que la métropole.



