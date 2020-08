A la Une . Masques obligatoires dès ce lundi dans les villes du TCO

Afin de freiner la propagation du Covid-19, les maires du TCO ont décidé du port du masque obligatoire dès lundi et ce durant deux semaines. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 06:13 | Lu 385 fois

Le port du masque sera obligatoire du lundi 24 août au 6 septembre 2020 sur les communes de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-Leu. La décision est tombée jeudi à la suite d’une réunion entre les différents maires du TCO. Des arrêtés seront pris en ce sens.



Par ailleurs, les membres de l’intercommunalité de l’Ouest ont demandé à ce que les tests de dépistage soient plus accessibles au plus grand nombre, assurant pouvoir mettre des salles supplémentaires à disposition de l’ARS.



Afin de protéger la population et freiner la propagation du virus, les édiles ont également décidé de reporter ou annuler certaines manifestations sportives ou culturelles dès lors que les conditions de sécurité sanitaire ne seront pas garanties.