A la Une . Masques obligatoires : Quel budget pour une famille entière ?

Le budget masques pour une famille de 4 personnes peut s'établir à 300 euros par mois. Par Bérénice Alaterre - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 14:06 | Lu 283 fois

S'ils étaient inutiles lorsqu'ils manquaient, les masques sont devenus nécessaires et obligatoires dans les lieux publics clos, sous peine d'une amende de 135 euros. Obligatoires, mais pas gratuits, les masques ont un coût qui devrait gréver les budgets des Français, c'est pourquoi plusieurs voix dans l'opposition réclament leur gratuité au vu de l'obligation légale d'en porter.



Tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne, certaines entreprises ont distribué des masques à leurs salariés, des collectivités territoriales ont fait de même, mais pour certains, la facture sera conséquente. Le prix des masques à usage unique a triplé voire plus depuis la pandémie de SARS-Cov-2, raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'encadrer leur prix, la main invisible du marché se révélant possiblement lourde.



Un masque dit chirurgical est efficace quatre heures, il faut donc en changer au moins une fois par jour. Pour une famille de quatre personnes, à raison d'au moins deux masques par jour, le budget s'établit à environ 300 euros par mois. Il est plus difficile d'établir le budget pour l'utilisation de masques en tissus, leur prix étant variable selon leur qualité. Néanmoins, les masques en tissu doivent être changés dès qu'ils sont humides, et au moins toutes les quatre heures aussi.



Bérénice Alaterre Passionnée de littérature et de cinéma d'auteur, intolérante à l'injustice, dévoreuse de journaux... En savoir plus sur cet auteur