A la Une . Masques, jauges, regroupements festifs, modalités de travail : Mode d'emploi des nouvelles restrictions

De nouvelles restrictions concernant le port du masque, les jauges dans les espaces publics, les regroupements festifs et les modalités de travail accompagnent les mesures de confinement partiel et de couvre-feu jusqu'au lundi 16 août, 5h. Par NP - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 11:26

Le port du masque



Le port du masque est obligatoire dans l’espace public et dans les établissements recevant du public de plein air, ainsi que dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert.



Le port du masque n’est pas obligatoire :

- dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs)

- dans les espaces en plein-air en accueil collectif de mineurs,

- pour les personnes en situation de handicap,

- lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

- pour les usagers de deux roues.



Les jauges



Pour les bars et restaurants, seule la livraison à emporter est autorisée.



Magasins de vente, commerces et centres commerciaux, marché ouverts et couverts:

- Marchés couverts: 8m² par personne

- Marchés de plein air: 4m² par personne

Magasins :

- < 10m²: 1 client

- Entre 10 et 400m² : 10m² par client

- > 400m² : 15m² par client



Cinémas, salles de spectacles, théâtres (public assis)

35 % dans la limite de 300 personnes à l’intérieur et de 500 personnes à l’extérieur



Musées, salles d’exposition

8 m2 par visiteur



Bibliothèques, centres de documentation, médiathèques

8 m2 par visiteur



Compétitions sportives de plein air dans l’espace public Jauges :

- Sportifs : plafond de 500 personnes

- Spectateurs : plafond de 500 personnes (assis uniquement). Masque obligatoire





Fermeture des salles de sport



Établissements sportifs couverts

Interdictions des sports de combat et de contact

Jauges :

- Sportifs : 50 % de l’effectif autorisé et plafond de 300 personnes

- Spectateurs : 35 % de l’effectif autorisé et plafond de 300 personnes (assis uniquement)



Lieux de culte (cérémonies religieuses) 1 emplacement sur 2



Veillées, cérémonies et processions

- Veillées : 8 m² par personne

- Cérémonies et processions : 300 personnes debout maximum en extérieur² Masque obligatoire



Discothèque

Maintien de la fermeture



Parcs zoologiques en plein air

50 % de l’effectif autorisé et plafond de 500 personnes. Masque obligatoire



Salons et foires d’exposition

65 % de l’effectif et plafond de 300 personnes par hall



Salles de jeux

35% de l’effectif autorisé et plafond de 300 personnes



Camping et bivouac

6 personnes maximum



Consommation de nourriture dans l’espace public

Pique-niques et rassemblements festifs dans l’espace public interdits



Consommation d’alcool sur la voie publique

La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite de 18h00 à 06h00



Interdiction des regroupements festifs



- Interdiction des piques-niques : l’organisation de pique-niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques…

- Regroupements festifs dans la sphère privée : la majorité des clusters sont liés à des regroupements festifs et familiaux privés. Afin de limiter la propagation du virus, les prestations à domicile de traiteurs, musiciens, DJ sont interdites. La vente à emporter est limitée à 10 couverts maximum. Le transport de matériel de sonorisation est interdit.

- Interdiction des moments conviviaux en intérieur : les moments conviviaux et festifs en milieu professionnel restent interdits



Modalités de travail



La recommandation de 3 jours télé-travaillés par semaine est maintenue. Les réunions en visio-conférence doivent être privilégiées. Les réunions en présentiel ne peuvent réunir plus de 6 participants. Les moments de convivialité restent interdits.



Afin d’accompagner les entreprises, les administrations réunionnaises et leurs salariés ou agents dans le maintien de leur activité et la mise en place de mesures visant à lutter contre l’apparition de clusters professionnels et la propagation épidémique, la Préfecture et l’Agence Régionale de santé proposent deux guides autour "Des gestes qui protègent en milieu professionnel". A destination des employeurs et des salariés, chacun de ces guides recense les bonnes pratiques et les bons gestes pour limiter la propagation du virus en milieu professionnel. Les guides employeur et salariés sont disponibles sur le site internet de la préfecture





Publicité Publicité