Masques "grand public": Il faudra encore attendre pour en trouver à La Réunion

Alors que depuis le 4 mai, les masques "grand public" peuvent être en vendus dans les grandes surfaces, pharmacies et bureaux de tabac, il n'est pas encore possible d'en trouver à La Réunion. Car ces masques doivent être homologués, et donc avoir déjà subi une série de tests. Une procédure qui peut prendre du temps, le cahier des charges ayant été défini il y a peu.



Si en métropole, des masques ayant déjà obtenu le précieux sésame sont déjà commercialisés en tant que "masques grand public", faire venir ces produits jusqu'à notre île n'est pas une mince affaire, eu égard à l'explosion de la demande et à la baisse du fret aérien. "Les fournisseurs avaient promis à partir du du 18 ou du 20, mais finalement, ils ont fait savoir qu’ils ne pourraient pas tenir ce délai", indique Claude Marodon, président de l'Ordre des Pharmaciens Réunion/Mayotte.



"Avec l’éloignement, on doit prioriser les solutions locales plutôt que de favoriser l’importation", estime en outre le pharmacien alors qu'à l'échelle locale, des demandes d’homologations ont été faites. Problème : il n'y a pas de visibilité sur la date de l'obtention de cette homologation, la procédure de tests pouvant prendre du temps. Des obligations qui font d'ailleurs grincer des dents, dans le secteur de la couture.



Au niveau des grandes surfaces, même chose : pas de masques grand public. Le groupe Leclerc n’a d’ailleurs pas encore passé commande. "Nous n’avons pas assez d’informations sur la capacité de production, sur l’encadrement des prix. Les commandes seront passées dans les semaines à venir, mais pour l’instant, il nous manque des garanties", précise le groupe. "Ce n’est pas la course aux masques". Pas de réponses pour les magasins Carrefour, le groupe Bernard Hayot ne souhaitant par faire suite à nos questions, ni pour les Jumbos (Vindémia). De son côté, le groupe Caillé a indiqué à nos confrères de Réunion la 1ère que des boîtes de masques chirurgicaux seraient en vente dans les Leader-Price de l'île dès la semaine prochaine.



Mais si les masques homologués manqueront à coup sûr le 11 mai, date du début du déconfinement, la multiplicité des initiatives sur le territoire pourrait tout de même permettre d’équiper tout le monde d’un masque en tissu, même non homologué, espère Claude Marodon - certaines collectivités ont d'ailleurs lancé des productions pour équiper leurs habitants. "C'est mieux que rien".