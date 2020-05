Société Masqués et distanciés, les bénévoles de Globice reprennent les observations en mer

Les baleines sont déjà de retour, et alors que le déconfinement s’apprête à passer à sa phase 2, l’association Globice repart en mer pour ses opérations d’observation. Sur le bateau, les mesures barrières sont soigneusement appliquées : les bénévoles portent un masques et respectent la distanciation physique. Ce qui ne les empêche pas de ramener de superbes clichés de tortues, pailles-en-queue, et autres dauphins. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 11:17 | Lu 133 fois

Un paille-en-queue en pleine pêche, un pétrel au ras de l'eau, ou encore une mystérieuse nageoire dorsale perçant la surface de l'océan, voici les magnifiques observations qu'ont pu réaliser les bénévoles et scientifiques de l'association Globice.



Les équipes ont pu reprendre les sorties en mer depuis le déconfinement, en prenant soin de respecter les mesures barrières même à bord du bateau.















