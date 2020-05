A la Une . Masques chirurgicaux : les prix seront bien plus chers qu’en métropole Le gouvernement avait fixé les prix des masques chirurgicaux à 0,95€ TTC maximums par unité, prix impossible à obtenir dans les Outremers. Un décret du 2 mai vient modifier cette incohérence législative, même si aucun garde-fou ne semble établi.





Le gouvernement semblait avoir pris conscience de cet oubli puisqu’un décret complétant celui « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » a été publié le 2 mai. Ce prix n’inclut plus les frais de transport. Nous évoquions hier l’inquiétude des importateurs locaux qui craignaient de ne pouvoir faire venir des masques chirurgicaux à une semaine du déconfinement. La faute à l’obligation de vendre ces masques à 0,95 centimes d’euros maximum, un prix impossible à obtenir à La Réunion en raison du transport supplémentaire pour acheminer les marchandises dans l’île. Vendre à perte étant interdit. Les importateurs préféraient écouler les stocks en métropole plutôt que de les vendre presque à perte dans l’île, où le prix se situe plus autour de 1,10€.Le gouvernement semblait avoir pris conscience de cet oubli puisqu’un décret complétant celui « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » a été publié le 2 mai. Ce prix n’inclut plus les frais de transport.





Toutefois, l'article du décret ne précise aucune limite ou règle concernant le prix du transport. Espérons que ce flou législatif ne profite pas à certains pour gonfler les prix.