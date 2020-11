Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Masque obligatoire & Interdiction de pique-nique





L’épidémie de Covid-19 prend de l’ampleur à La Réunion.



Dans son allocution télévisée ce vendredi soir à 19h, le représentant de l’Etat a donc décidé de durcir les mesures de lutte contre le coronavirus. Les forces de l’ordre seront mobilisées pour renforcer les contrôles . « Les Réunionnais doivent partir du principe qu’en dehors de leur domicile le masque est obligatoire partout et tout le temps » dixite Jacques Billant.



Le Maire de Saint-Leu appelle la population au civisme pour respecter ces nouvelles mesures édictées par le Préfet de La Réunion.



