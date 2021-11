Politique Masque à l'école : "Pas approprié à notre climat tropical en saison chaude", estime Philippe Naillet

"S’il ne s’agit pas de remettre en cause les bénéfices du port du masque, ce geste barrière n’est pas approprié à notre climat tropical en saison chaude". Dans un courrier adressé à Jean-Michel Blanquer, joint également à Olivier Véran, à Sébastien Lecornu et au préfet de La Réunion, le député de la première circonscription, Philippe Naillet, demande à revenir sur le rétablissement du port du masque pour les publics scolaires de l'île à compter du 8 novembre. Par NP - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 17:47



Covid à La Réunion : Le port du masque est rétabli Philippe Naillet, qui avait déjà interpellé Olivier Véran à ce sujet fin septembre dans un courrier "resté malheureusement sans réponse", s'inquiète notamment pour les élèves des écoles élémentaires, où le port du masque en cette période de chaleur "constitue une contrainte importante aux conditions d'apprentissage".



"La température maximale moyenne dépassant durant l’été les 28 degrés - température régulièrement constatée au sein des classes -, et la température étant encore plus élevée dans les espaces exposés au soleil comme les cours d’école, le port du masque pour les jeunes élèves constitue un inconfort supplémentaire qui nuit aux conditions d’apprentissage de nos enfants. S’il ne s’agit pas de remettre en cause les bénéfices du port du masque, ce geste barrière n’est pas approprié à notre climat tropical en saison chaude", argue le parlementaire.



Ce dernier milite pour d'autres solutions, "comme le renouvellement de l’air avec l’ouverture des fenêtres, purificateurs d’air, etc. Je vous propose donc de revenir sur l’automaticité de l’obligation du port du masque lorsque le taux d’incidence dépasse les 50 cas pour 100 000".



Philippe Naillet dit défendre une stratégie adaptée pour le public scolaire à La Réunion et en concertation avec les élus et le rectorat afin, dit-il, "que le masque puisse ne plus être porté en cette période dans nos établissements scolaires". Cette mesure a été prise par le gouvernement en raison du dépassement du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants dans de nombreuses communes de l'île. Or, l'été austral a déjà fait son retour à La Réunion, "avec des températures qui dépassent déjà les 28° sur le littoral".Philippe Naillet, qui avait déjà interpellé Olivier Véran à ce sujet fin septembre dans un courrier "resté malheureusement sans réponse", s'inquiète notamment pour les élèves des écoles élémentaires, où le port du masque en cette période de chaleur "constitue une contrainte importante aux conditions d'apprentissage"."La température maximale moyenne dépassant durant l’été les 28 degrés - température régulièrement constatée au sein des classes -, et la température étant encore plus élevée dans les espaces exposés au soleil comme les cours d’école, le port du masque pour les jeunes élèves constitue un inconfort supplémentaire qui nuit aux conditions d’apprentissage de nos enfants. S’il ne s’agit pas de remettre en cause les bénéfices du port du masque, ce geste barrière n’est pas approprié à notre climat tropical en saison chaude", argue le parlementaire.Ce dernier milite pour d'autres solutions, "comme le renouvellement de l’air avec l’ouverture des fenêtres, purificateurs d’air, etc. Je vous propose donc de revenir sur l’automaticité de l’obligation du port du masque lorsque le taux d’incidence dépasse les 50 cas pour 100 000".Philippe Naillet dit défendre une stratégie adaptée pour le public scolaire à La Réunion et en concertation avec les élus et le rectorat afin, dit-il, "que le masque puisse ne plus être porté en cette période dans nos établissements scolaires".