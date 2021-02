Masque à l’école : Bachil Valy demande une obligation commune par commune

Pour le maire de l’Entre-Deux, "l’évolution préoccupante de la situation sanitaire dans notre île" ne fait pas de doute. Cependant sa commune étant encore relativement épargnée par la Covid et des mesures étant déjà mises en place pour enrayer sa propagation dans les écoles, Bachil Valy demande au préfet de territorialiser l’obligation du masque pour les enfants.



La mesure "pourrait s’appliquer selon les communes, voire les quartiers et les écoles, en fonction de la réalité de l’incidence locale et du nombre de contaminés d’une part, et durée limitée suite à des cas effectivement positifs dans l’environnement scolaire d’autre part", écrit l’élu au représentant de l'Etat.



L’édile argue également de "la vive inquiétude pour bon nombre de parents", du "bien-être indispensable à l’apprentissage des enfants" et du "coût des masques pour les familles".