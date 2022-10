A la Une . Mascareignes : Noël Giordiano et Amélie Huchet arrivent à la première place

Le Corse a franchi la ligne d'arrivée. Au coude à coude avec le Vénézulien Moises Jimenez, le champion de l'île de Beauté s'est finalement imposé dans la descente du Colorado. Par La rédaction - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 10:00

"Je suis tellement ému, c'est magnifique", a déclaré le champion de la Mascareignes. Le traileur corse Noël Giordiano a réussi à s'imposer dans les derniers kilomètres, après une course au coude à coude avec son concurrent, le Vénézuélien Moises Jimenez.



Le second a réussi à passer la ligne d'arrivée quelques minutes après le gagnant. Le Sud-Américain a fini la course dans les bras du premier.



Côté femme, c'est la dionysienne Amélie Huchet qui s'impose sur le podium. Elle arrive 14e au classement général avec un temps de 11h29.



Le premier Réunionnais, Loïc Gauvin, a réussi à arracher la troisième place. Il a franchi la ligne d'arrivée à 10h20.