Mascareignes : Noël Giordiano arrive à la première place

"Je suis tellement ému, c'est magnifique", a déclaré le champion de la Mascareignes. Le traileur corse a réussi à s'imposer dans les derniers kilomètres, après une course au coude à coude avec son concurrent, le Vénézuélien Moises Jimenez.



Le second a réussi à passer la ligne d'arrivée quelques minutes après le gagnant. Le Sud-Américain a fini la course dans les bras du premier.





Le premier Réunionnais, Loïc Gauvin, a réussi à arracher la troisième place. Il a franchi la ligne d'arrivée à 10h20.