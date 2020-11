7mag.re Marylise Rignier : l'hôtesse de l'air qui aime faire des photos

La belle Marylise a 34 ans, est heureuse et épanouie et le dit. Maman d'une petite fille de 7 ans, l'hôtesse de l'air se dit comblée et aime poser. Le Studio974 reçu sa visite...



Photos YKS Yakusa/ @Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 18:52 | Lu 161 fois



Marylise est arrivée il y a 10 ans Installée à La Réunion depuis 10 ans maintenant, Marylise Rignier vient de métropole, du Sud de l'Essonne. Cette destination n'est pas le fruit du hasard, sa mère est née à La Réunion pour quitter l'île à 24 ans, âge auquel la belle elle-même est revenue au sources.Elle se souvient : " En arrivant sur l'île, j'ai été accueillie dans la famille de ma mère dans le nord. Je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont apportée à mes débuts ici. Depuis je suis restée dans la nord et cela me convient".Marylise est arrivée il y a 10 ans LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS



