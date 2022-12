A la Une .. Martinique : Une mère noie ses deux enfants dans une piscine

Ce mercredi 21 décembre en Martinique, une mère de famille a été placée en garde à vue par les gendarmes. Elle est soupçonnée par les militaires d’avoir jeté un peu plus tôt dans la journée ses deux enfants dans la piscine de l’hôtel où elle était hébergée en urgence. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Par La rédaction - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 16:42

Scène d’horreur à Rivière-Pilote, en Martinique. Deux enfants de un et trois ans ont été retrouvés au fond de la piscine de l’hôtel le Paradis de l'Anse. D’après les premiers éléments de l’enquête, la mère des enfants les auraient volontairement poussés à l’eau. L'aîné, âgé de 5 ans, a réussi à prendre la fuite et donner l’alerte. Malgré une intervention rapide des secours, les deux victimes sont décédées.



La mère, âgée d’une trentaine d’années, était hébergée en urgence depuis le 17 décembre. Suivie par les services sociaux, la famille avait bénéficié d’un logement provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble qu’elle souffre d'antécédents psychiatriques.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie.